Video: TVN 24

Stulecie Niepodległości. Rola Legionów Polskich w powstaniu...

24.02 | - Jeśli chcemy zrozumieć to co działo się w Polsce w okresie międzywojennym, podczas II wojny światowej a nawet po niej, to trzeba wiedzieć o Legionach - mówi profesor Andrzej Chwalba. Historyk opowiadał w programie "Sto lat niepodległości" o tym jaką rolę odgrywały Legiony Polskie pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę i jak wielki wpływ miały na wszystko co się działo później w kraju.

