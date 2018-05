"To będą pytania o fundamenty ustrojowe"

Video: tvn24

Kidawa-Błońska: nie wierzę, że w PiS nie wiedziano o...

5.05. | Jak zmusić polityków najwyższych, najważniejszych w państwie do tego, żeby przestrzegali prawa? Musi być to realne zagrożenie odpowiedzialnością, a takowej w tej chwili nie ma. Trybunał Stanu jest fikcją i to jest najlepszy dowód na to, że tę konstytucję trzeba zmienić - mówił we "Wstajesz i wiesz" Jacek Wilk (Kukiz'15). - Przed zmianą ustawy zasadniczej powinna odbyć się debata - oceniła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO).

