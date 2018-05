"Nie wyobrażam sobie telefonu Dudy do Trumpa wyłącznie w tej sprawie"

Nasze możliwości bardzo się obniżyły po ustawie o IPN - podkreślił w "Jeden na jeden" w TVN24 Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł i kandydat PO na prezydenta Wrocławia, komentując plany usunięcia Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Dopytywany, czy wyobraża sobie telefony Andrzeja Dudy do Donalda Trumpa w sprawie pomnika, odparł: - Nie wyobrażam sobie telefonu tylko i wyłącznie w tej sprawie. Dlatego, że z Amerykanami łączą nas znacznie poważniejsze interesy niż ta kwestia.

Burmistrz Jersey City Steven Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi Pomnik Katyński. Zapowiedział, że monument zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony. Polonia w obronie Pomnika Katyńskiego. "Nie pozwolimy na jego usunięcie" Społeczność...

Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.

"Popełniliśmy ciężki błąd"

Do tej sprawy odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł i kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Pytany, jak obronić pomnik w Jersey City, stwierdził, że "nie ma recepty".

- Nasze możliwości bardzo się obniżyły po ustawie o IPN. Popełniliśmy ciężki błąd. Zamiast uniwersalizować nasze przesłanie daliśmy powód do myślenia, że chcemy karać za historyczne dyskusje i nasze moce są znacznie mniejsze niż kiedyś - ocenił Ujazdowski.

Jak wyjaśniał, chodzi o siłę i możliwości dyplomacji. - One zostały obniżone w każdym miejscu świata". - Mamy po prostu pogorszone aktywa - stwierdził.

"Zacząłbym od kanałów niepublicznych"

Pytany, jak załatwiłby tę sprawę, gdyby był szefem dyplomacji, odparł: - Zacząłbym od kanałów niepublicznych, tym bardziej, że mamy do czynienia z krajem zdecentralizowanym, gdzie burmistrzowie mają własne kompetencje i prawa.

- Nie można na taką rzecz spojrzeć jak na zagrywkę piłkarską - zaznaczył Ujazdowski. - Dobra dyplomacja pracuje w takich sprawach w sposób ciągły, uruchamia kanały dyplomatyczne ciągłe, nie od katastrofy do katastrofy, tylko ma możliwości komunikacyjne w każdym momencie. Tego nie można załatwić poprzez jakąś błyskotliwą akcję - podkreślił europoseł.

Dopytywany, czy wyobraża sobie telefony Andrzeja Dudy do Donalda Trumpa w sprawie pomnika w Jersey City, odpowiedział: - Wyobrażam sobie postawienie tej sprawy w bardziej generalnym sensie i wykorzystanie takiej rozmowy do zbudowania dobrego klimatu, właściwie do odbudowania dobrego klimatu, ale nie wyobrażam sobie telefonu tylko i wyłącznie w tej sprawie. Dlatego, że z Amerykanami łączą nas znacznie poważniejsze interesy niż ta kwestia - podkreślił.