"Nie sięgnęłabym po władzę, nie mając wizji na rozwój partii"

Teraz czuję, jak bardzo mocno byłam blokowana w partii - podkreślała w "Jeden na jeden" w TVN24 Joanna Schmidt, była posłanka Nowoczesnej, a teraz parlamentarzystka niezależna. Jej zdaniem Nowoczesna jest "wchłaniana i rozpuszczana" przez Platformę Obywatelską, a wyborcy potrzebują "wyrazistej alternatywy".

Joanna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus i Ryszard Petru odeszli w ostatnim czasie z szeregów Nowoczesnej. Teraz mają pracować nad stworzeniem nowego ugrupowania. Według nieoficjalnych informacji zaproszenie do prac miała otrzymać Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej.

Nowoczesna "wchłaniana i rozpuszczana" przez PO

- Nie nazywałabym tego partią lewicowo-liberalną, bardziej bym nazwała to połączeniem liberalizmu z wrażliwością społeczną. Na takie połączenie jest miejsce na scenie politycznej - podkreślała we wtorek w "Jeden na jeden" Joanna Schmidt, pytana o nowy projekt polityczny.

Scheuring-Wielgus: Jeśli Nowoczesna w ogóle będzie istnieć... Smutne to, prawda? Odejście z... czytaj dalej » Jak oceniła, w wyborach parlamentarnych w 2015 roku "Polacy pokazali, że maja dosyć duopolu i jest potrzebna alternatywa, stąd tak dobry wynik i wejście do parlamentu Kukiz'15 i Nowoczesnej".

- Teraz obserwujemy wchłanianie Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską, a Kukiz'15 bardzo często okazuje się wsparciem PiS-u - dodała.

- Potrzebna jest wyrazista alternatywa dla wyborców - podkreśliła Schmidt. Dopytywana, czy możliwe jest połączenie w jednym ugrupowaniu politycznym liberalizmu z lewicową wrażliwością, odparła: - Nie widzę sprzeczności liberalizmu z wrażliwością społeczną, czyli wspieraniu tych najbardziej aktywnych, a z drugiej strony dedykowaną pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Schmidt była również pytana, czy jej zdaniem nie byłoby procesu "wchłaniania" i "rozpuszczania" Nowoczesnej przez PO, gdyby Ryszard Petru wciąż stałby na czele partii.

- Petru założył Nowoczesną w opozycji do Platformy i to cały czas w nim było silne, te jego poglądy się nie zmieniły. Ta podmiotowość i wyrazistość Nowoczesnej była zachowana - odpowiedziała.

Na pytanie, czy na miejscu przewodniczącej zachowywałaby się inaczej, stwierdziła: - Ciężko mi powiedzieć, co bym zrobiła na miejscu Katarzyny Lubnauer, ale przede wszystkim nie sięgnęłabym po władzę, nie mając wizji na rozwój partii. W przypadku Lubnauer nie było "follow-up", [ang. ciąg dalszy, kontynuacja - przyp. red.] co dalej, nie było strategii drugiego myślenia i refleksji.

Petru: Nie mogę stać biernie. Wolę działać jako poseł niezależny - Dla mnie to... czytaj dalej » Podkreśliła, że "temat Nowoczesnej jest zamknięty". - Czuję, jak bardzo mocno byłam blokowana w partii. Teraz czuję, że mogę działać, mam energię, pomysły, wiem, że z osobami, które podzielają nasze wartości, możemy zrealizować plan na partię - zaznaczała w rozmowie w "Jeden na jeden" w TVN24.

"Nie pracujemy nad wspólnym projektem z Biedroniem"

Schmidt odniosła się też do doniesień, według których w szeregi nowej partii miałby wejść prezydent Słupska Robert Biedroń. - Z Robertem Biedroniem nie rozmawiamy, rozmawiamy z Barbarą Nowacką. Nie pracujemy nad wspólnym projektem z Biedroniem - podkreśliła.

- Biedroń sięga po drugą kadencję prezydentury w swoim mieście. Taki sygnał puszcza do swoich mieszkańców - dodała.

Mówiła też, że nowa partia miałaby być zorganizowana "do wyborów samorządowych". - Nowy projekt, partia, to są wartości, pieniądze, organizacja i struktury. Mamy na tyle dużo czasu, żeby zorganizować się do listopada - zaznaczyła.

Jak dodała, następnym krokiem będą wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory parlamentarne w Polsce. - To jest nasz priorytet - podsumowała Schmidt.