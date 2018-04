Mam duże wątpliwości co do budowania napięcia i używania narzędzi w postaci zatrzymania, przeszukania jako stygmatyzowania polityków opozycji - podkreślał w "Jeden na jeden" Paweł Wojtunik, były szef CBA, komentując aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Jak dodał, "fatalnie" ocenia przekazywanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji w tej sprawie. - To komunikacja budująca wątpliwości, a nie wyjaśniająca - ocenił.

Sąd zdecydował w niedzielę o trzymiesięcznym areszcie dla sekretarza generalnego PO, posła Stanisława Gawłowskiego - poinformował dziennikarzy jego pełnomocnik Roman Giertych. Zapowiedział jednocześnie złożenie zażalenia na tę decyzję.

Były szef Centralnego Biura Śledczego Paweł Wojtunik w "Jeden na jeden" w TVN24 pytany, jak ocenia decyzję sądu, odpowiedział: - Nie jestem władny, nie mam tytułu do tego, żeby oceniać decyzję sądu.

- Decyzja sądu jest decyzją organu niezależnego (...), co nie znaczy, że mam zaufanie do organów prokuratury i CBA. Myślę, że podobnie jak większość obywateli - dodał.

"Fatalnie oceniam komunikację"

Wojtunik przyznał jednak, że "fatalnie" ocenia "komunikację, jaką prowadzi biuro" w sprawie Stanisława Gawłowskiego, "bo jest to komunikacja budująca wątpliwości, a nie wyjaśniająca tę kwestię".

Jako przykład przypomniał początek tej sprawy, kiedy prokuratura i CBA przeszukały dom i mieszkanie Gawłowskiego tuż przed świętami Bożego Narodzenia. - Często mówię, że nie ma dobrych terminów, ale służby, prokuratura same poddają się krytyce, że sprawa co do terminu może mieć kontekst polityczny - ocenił.

- Mam duże wątpliwości co do budowania napięcia i propagandy i używania narzędzi w postaci zatrzymania, przeszukania jako stygmatyzowania polityków opozycji - podkreślił Wojtunik.

Według niego "biuro powinno na to bardzo uważać". - Proszę pamiętać, że biurem kierują osoby o bardzo silnych konotacjach politycznych. Również prokuraturą kieruje czynny, bardzo aktywny polityk - zaznaczył.

Ministrem koordynatorem służb specjalnych jest Mariusz Kamiński, sekretarz stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jego zastępcą jest poseł PiS Maciej Wąsik.

Z kolei szefem CBA został Ernest Bejda. Wojtunik zaznaczył, że w 2011 roku był on kandydatem PiS w wyborach do parlamentu.

Prokuraturą, o której również wspominał były szef CBA, kieruje Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski.

"Sposób realizacji uważam za skandaliczny"

Jak podkreślił Wojtunik, odnosząc się do sposobu informowania przez CBA w tej konkretnej sprawie, "komunikacja powinna być komunikacją obronną, a nie ofensywną wobec osoby podejrzewanej".

Dodał również, że ma "duże zastrzeżenia co do sposobu i formy realizacji tej sprawy". - Sposób realizacji tej sprawy uważam za skandaliczny - przyznał w "Jeden na jeden". Zastrzegł jednocześnie, że "absolutnie nie ocenia materiału merytorycznego".

Wojtunik podkreślił, że jego zdaniem "obecne, realne kierownictwo CBA znajduje się dzisiaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie koordynatora" służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

- Chcę powiedzieć, że komunikacja, którą prowadzi biuro koordynatora, komunikacja na Twitterze prowadzona przez koordynatorów, świadczy o tym, że weszli w rolę osób zarządzających biurem, a nie osób koordynujących i nadzorujących biuro - skomentował, zaznaczając, ze według niego jest to "niewłaściwe".

- Biuro nie jest częścią KRPM-u, nie jest częścią rządu - zaznaczył.

"Zniszczono sześć lat naszej pracy"

Jak tłumaczył Wojtunik, "każda instytucja antykorupcyjna powinna budować zaufanie, że jest instytucją politycznie niezależną". - Niestety, biuro dzisiaj jest instytucją politycznie zależną, uwikłaną, w którym przejawiają się różne patologie, które występują w innych krytykowanych publicznie miejscach - stwierdził.

- Jeżeli mogę mieć o coś pretensje [do CBA - red.], to mogę mieć pretensje o to, że zniszczono sześć lat naszej pracy, polegającej na odpolitycznieniu biura - podsumował były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.