Brudziński o zdrowiu Kaczyńskiego: rozpocznę od informacji

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma problem z kolanem, ale nie wybiera się na polityczną emeryturę – powiedział w "Jeden na jeden" minister spraw wewnętrznych i administracji oraz bliski współpracownik Kaczyńskiego Joachim Brudziński. Dodał, że prezes PiS "ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w partii".

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala na początku maja.

– Rozpocznę od złej informacji, szczególnie dla tych, którzy albo życzą panu premierowi Kaczyńskiemu szybkiej politycznej emerytury, albo (...) rozpuszczają różnego rodzaju informacje poprzez szeptankę, poprzez wrzucanie do portali internetowych wyjątkowo paskudnych, nieprawdziwych, kłamliwych, załganych informacji na temat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Joachim Brudziński. Wyjaśnił, że kilkukrotnie był pytany między innymi o to, czy prezes PiS znajduje się w klinice onkologicznej.

– Otóż mogę powiedzieć tylko tyle: Jarosław Kaczyński rzeczywiście ma problem z kolanem, to kolano go boli. Pracują nad tym kolanem wybitni ortopedzi. Ale na polityczną emeryturę się nie wybiera – powiedział Brudziński. – Ci wszyscy, łącznie z tymi wszystkimi delfinami, czy tymi, którym być może roi się w głowie coś na kształt zamiany pana premiera Kaczyńskiego, albo zastąpienia go na stanowisku szefa partii, muszą jeszcze uzbroić się w długą, i to bardzo długą cierpliwość - podkreślił.

I dodał: – Jarosław Kaczyński ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w partii. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Kolano zostanie wyleczone w niedługim okresie i (Kaczyński - red.) wróci do intensywnej pracy – oznajmił Brudziński.

Nie odpowiedział, jak długo będzie trwało leczenie prezesa PiS. Stwierdził, że to wszystko zależy od lekarzy i Bożej Opatrzności.

"Każdy, kto kiedyś próbował nadążyć za Jarosławem Kaczyńskim, miał z tym problem"

Szef MSWiA, pytany, czy kolano prezesa PiS wymaga operacji, opowiedział: – Na tym etapie nie ma mowy o operacji, ale oczywiście w takich sytuacjach będą decydowali lekarze.

Brudziński zwrócił uwagę, że w przeszłości Kaczyński bardzo intensywnie spacerował w czasie urlopów z bratem, Lechem. – Każdy, kto kiedyś próbował nadążyć za Jarosławem Kaczyńskim, miał z tym problem. W najlepszym wypadku dostawał tylko zadyszki – podkreślił.

Sellin: powrót Kaczyńskiego do aktywności to kwestia tygodnia lub dwóch

Wiceminister kultury Jarosław Sellin w radiowej "Jedynce" zapewnił w środę, że powrót Jarosława Kaczyńskiego do pełnej aktywności nastąpi wkrótce.

– Tu jest problem tylko z tym kolanem - to wszyscy wiedzą, mówiliśmy o tym publicznie - które uniemożliwia swobodne poruszanie się pana prezesa – powiedział. – Jeżeli ta dolegliwość zostanie wyleczona, to powrót pana prezesa do aktywności będzie możliwy. Myślę, że to kwestia tygodnia, może dwóch.

