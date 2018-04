15- i 16-latka zostały śmiertelnie potrącone we wsi Łąkorz (woj. warmińsko-mazurskie). W jadące drogą na rolkach dziewczyny uderzył samochodem kierowca, który - jak wykazało wstępne badanie - znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych. W czwartek prokuratura może mu przedstawić zarzuty, za które może mu grozić do 12 lat więzienia.

Jak informują policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego, do tragicznego zdarzenia doszło przed godz. 20 we wtorek na drodze powiatowej we wsi Łąkorz w gminie Biskupiec.

Auto wjeżdża w chłopca na pasach. "Pokazujemy nagranie ku przestrodze" Kamera miejskiego... czytaj dalej » Kierujący audi na prostym odcinku drogi potrącił dwie nastolatki jadące na rolkach. Śledczy nie ustalili jeszcze, z jaką prędkością poruszał się samochód, jednak ciało jednej z poszkodowanych znajdowało się trzy metry od krawędzi jezdni.

Policja: wstępne badanie wykazało obecność substancji psychoaktywnych

Pomimo akcji ratunkowej jedna z dziewczyn zmarła na miejscu wypadku. Druga została zabrana helikopterem Lotniczego Pogotowania Ratunkowego do szpitala. Pomimo reanimacji również tej poszkodowanej nie udało się uratować.

Na miejscu zdarzenia policjanci zatrzymali 28-latka, który kierował audi. Badanie na zawartość alkoholu we krwi wykazało, że w chwili wypadku był trzeźwy.

- Natomiast przebadaliśmy również obecność innych substancji psychoaktywnych. Z tego wstępnego badania wynika, iż kierujący znajdował się pod wpływem takich środków - poinformował Marcin Czapski z Prokuratory Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim.

Mężczyzna przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Prokuratorzy mogą postawić 28-latkowi zarzuty w związku ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy może grozić do 12 lat więzienia.

Oglądaj Wideo: tvn24 Miejsce tragicznego wypadku w Łąkorzu