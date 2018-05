Jechali do pożaru lasu, uderzyli w drzewo. Ciężko ranny dowódca strażaków

Wypadek strażaków ochotników z podłódzkiego Pęczniewa. Jechali do pożaru lasu, gdy wpadli do rowu i uderzyli w drzewo. Cięzko ranny został dowódca zastępu.

- Zaalarmowany zastęp jechał do pożaru lasu w pobliskiej miejscowości - mówi kapitan Radosław Cieślikowski ze straży pożarnej w Poddębicach. - W czasie dojazdu wóz wpadł do rowu i uderzył w drzewo.

Dowódca zastępu został ciężko ranny. Przetransportowano go śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi. Czterech strażaków zostało przewiezionych do pobliskich placówek medycznych celem diagnostyki. Mieli lekkie obrażenia.

Przyczyny wypadku badają policjanci z komendy powiatowej w Poddębicach.