Oto najbogatsi hip-hopowcy świata

Magazyn "Forbes" opublikował coroczne zestawienie najbogatszych raperów. Po raz drugi z rzędu na szczycie zestawienia jest Jay-Z.

Lista magazynu "Forbes" powstaje od 2007 roku, a wszystkie kwoty podawane są przed opodatkowaniem.

Miliarder Jay-Z

Otwierający listę najbogatszych raperów świata Shawn Carter, czyli Jay-Z, przeszedł do historii jako pierwszy twórca hip-hopowy, którego majątek wyceniany jest na ponad miliard dolarów.

Gigantyczna fortuna Jaya-Z. Artysta przeszedł do historii Nieruchomości,... czytaj dalej » 49-letni artysta ma na koncie 14 albumów i 22 nagrody Grammy. Jednak jego olbrzymi majątek wynika nie tyle z działalności muzycznej (wpływy z muzyki wynoszą 75 mln dolarów rocznie), co niecodziennej biznesowej intuicji.

Jay-Z jest współwłaścicielem bądź ważnym udziałowcem kilku marek, w tym: D’Usse (producent alkoholi z segmentu premium), Roc Nation (firma zajmująca się m.in. menedżmentem muzyków), Uber czy Tidal. Muzyk posiada również kolekcję sztuki szacowaną na 75 mln dolarów oraz kilka nieruchomości, wycenionych w sumie na 50 mln dolarów.

Samozwańczy miliarder

Na drugim miejscu zestawienia jest Dr. Dre, którego majątek "Forbes" szacuje na 800 mln dolarów. Chociaż sam raper ogłosił się już miliarderem, to redakcja tego nie potwierdziła.

500 milionów dolarów Dr.Dre otrzymał dzięki sprzedaży swych udziałów w marce słuchawek Beats by Dr. Dre firmie Apple. "Forbes" wskazuje, że jeśli Dr. Dre chce dołączyć do klubu miliarderów, musi pomyśleć nad powrotem do koncertowania bądź stworzyć nowy, dochodowy biznes.

Diddy na drodze do miliarda

Na kolejnym miejscu rankingu znalazł się Diddy, znany niegdyś też jako Puff Diddy, P. Diddy, Puffy, czyli Sean John Combs, którego majątek szacowany jest na 740 mln dolarów.

W 2017 roku z kwotą 820 mln dolarów był na pierwszym miejscu zestawienia, co zawdzięczał stałemu partnerstwu z producentem wódki Ciroc, współpracy z siecią telewizyjną Revolt, a także przemysłowi muzycznemu. "Forbes" zwrócił uwagę, że Diddy zarabia także na swojej linii odzieżowej Sean John.

Jego główne źródło dochodu - czyli marka wódki Ciroc - po chwilowych problemach znowu zaczyna przynosić coraz większe zyski. Jeśli trend się utrzyma, Diddy jest bardzo blisko, aby dołączyć do Jaya-Z w klubie miliarderów.

Ponadto w pierwszej piątce najbogatszych raperów świata znaleźli się Kanye West (majątek szacowany na 240 mln dolarów) oraz Drake (150 mln dolarów). Ten ostatni - 32-latek - jest najmłodszym raperem w zestawieniu od prawie dekady.