Niezwykła historia jednego zdjęcia. Po 40 latach spotkał się z "blondynką z wiaderkiem"

Zebrało mu się na wspominki. Zaczął przeglądać album. Wtedy natknął się na fotografię z "blondynką z wiaderkiem". Podobno w wakacje 40 lat temu byli nierozłączni. Kim jest ta dziewczyna? Co teraz robi? Dzięki internautom Marcin właśnie spotkał się z Patrycją. Była lekka trema, kwiaty i wspólne zdjęcie po latach.

Tego lata byli nierozłączni, zostało zdjęcie. Po 40 latach szukał "blondynki z wiaderkiem" Prawie... czytaj dalej » Po 40 latach znów stanęli ramię w ramię. Uśmiechnięci, może lekko stremowani. Tym razem nie w Jastarni, a w Warszawie.

Ona wciąż jest blondynką, on nadal jest od niej wyższy o pół głowy.

Patrycja Domagalska i Marcin Bołtryk spotkali się po 40 latach. Ostatni raz widzieli się na plaży w Jastarni. Mieli może po 4-5 lat i byli nierozłączni.

Ktoś im wtedy zrobił zdjęcie i przez teę fotografię znów się spotkali.

Magia internetu

- To było studium przypadku. Szukałem zdjęć kogoś zupełnie innego. A konkretnie pani Marii, która jak się okazało, też spędzała kiedyś wakacje w Juracie. I to w tym samym czasie i u tych samych ludzi co moi rodzice. Chciałem w albumie znaleźć panią Marię, a znalazłem Patrycję - opowiada Marcin Bołtryk.

Kim jest "blondynka z wiaderkiem" w ręce? Tego Marcin nie pamiętał, ale jego mama już tak. Postanowił odnaleźć Patrycję, dowiedzieć się co teraz robi i powtórzyć zdjęcie sprzed lat. Napisał kilka zdań i opublikował tamtą fotografię na portalu społecznościowym.

Źródło: Marcin Bołtryk Marcin chciał znaleźć Patrycję i powtórzyć to zdjęcie w Jastarni

Internautom wystarczyło 40 godzin, by zdjęcie znalazło się niemal wszędzie. Mimo to Patrycja nie wiedziała, że ktoś jej szuka. Do czasu.

- Mój kuzyn mnie rozpoznał na tej fotografii, a jego żona dała mi znać, że jakiś obcy facet mnie szuka. Nie wiedziałam jak na to zareagować - wspomina Domagalska.

Twarzą w twarz

Najpierw się zdzwonili, a w minioną środę w końcu spotkali się twarzą w twarz. Nie udało się to w Jastarni jak planował Marcin. Do spotkania doszło w Warszawie. Uwieczniła je ekipa Dzień Dobry TVN.

Źródło: Patrycja Domagalska Spotkanie po latach

Były kwiaty, lekka trema i dużo śmiechu. A potem wspólna kawa i wspominanie wakacji sprzed lat.

- Ale wyrosłeś! I gdzie są te twoje długie włosy?- żartowała podczas spotkania roześmiana Patrycja.

- To była naprawdę fajna przygoda. Marcin czekał z kwiatami, to było bardzo urocze - mówi tvn24.pl Patrycja.

- Cieszę się, ze mogliśmy się spotkać. Fajnie było się poznać i porozmawiać - dodaje Marcin.

Źródło: Dzień Dobry TVN Wspólne zdjęcie po latach



Może za rok?

Powtórzenie zdjęcia w Jastarni to na razie pieśń przyszłości. Choć jego namiastkę oboje otrzymali od redakcji Dzień Dobry TVN. Bartek Jędrzejak zaprosił Patrycję i Marcina na brzeg Wisły, gdzie zainscenizowano "nadbałtycką plażę".

Znajomi sprzed lat stanęli ramię w ramię. Patrycja dostała nawet wiaderko.

- Może w przyszłym roku uda się już w Jastarni. Ja na pewno tam będę, bo odwiedzę rodzinę. Zobaczymy. Myślę, że na pewno będziemy podtrzymywać kontakt na przyjacielskiej stopie - dodaje Patrycja.

Źródło: Marcin Bołtryk To była wtedy moja "narzeczona"

