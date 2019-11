Jarosław Zieliński odchodzi z MSWiA





Jarosław Zieliński nie będzie już sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Dziękuję wszystkim za współpracę przez ostatnie 4 lata. Dalej służymy Polsce" - napisał. Nominację na zastępcę szefa MSWiA otrzymał Maciej Wąsik, dotychczasowy sekretarz kolegium do spraw służb specjalnych.

O tym, że scenariusz z dymisją sekretarza stanu Jarosława Zielińskiego jest prawdopodobny, informowaliśmy w ubiegłym tygodniu.

Teraz minister potwierdził to swoim wpisem na Twitterze: "Kończę pracę w MSWiA z poczuciem dobrze wykonanych zadań, których efekty ocenili wyborcy, a obraz medialny skoryguje czas. W Polsce żyje się bezpiecznie, służby, które nadzorowałem działają sprawnie. Dziękuję wszystkim za współpracę przez ostatnie 4 lata. Dalej służymy Polsce".

Brak chemii

- Po prostu nie było zrozumienia między ministrem Mariuszem Kamińskim a wiceministrem. Dymisja wisiała w powietrzu, odkąd Mariusz Kamiński odebrał mu nadzór nad policją, Strażą Graniczną oraz Służbą Ochrony Państwa – mówi tvn24.pl doświadczony urzędnik resortu, prosząc o zachowanie anonimowości.

Choć funkcja Zielińskiego nie zmieniła się – pozostawał sekretarzem stanu i pierwszym zastępcą ministra – to stracił wpływ na służby mundurowe. Była to jedna z pierwszych decyzji, które podpisał Mariusz Kamiński, gdy latem zastąpił w fotelu szefa resortu Elżbietę Witek.

Minister zmienił wtedy regulamin resortu, okrawając realne zadania Zielińskiego wyłącznie do funkcji reprezentacyjnych. A nadzór nad służbami przejął osobiście Mariusz Kamiński. Na takie rozwiązanie przed nim zdecydował się tylko jeden szef MSWiA - Marek Biernacki, pełniący tę funkcję w latach 1999-2001.

Według licznych źródeł podobną decyzję zamierzali podjąć również poprzednicy Mariusza Kamińskiego: Elżbieta Witek, a także Joachim Brudziński. Obydwojgu zabrakło jednak siły politycznej, aby przeforsować zmianę.

- Jarosław Zieliński jest niezwykle pracowitym posłem na Podlasiu. Z punktu widzenia stolicy jego liczne wizyty gospodarskie, przecinanie wstęg, wręczanie kluczyków do radiowozów, które już od kilku miesięcy jeżdżą, wyglądają zabawnie. Ale w terenie to robi wrażenie, a on sam jest tam niezwykle popularnym politykiem – tłumaczy jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Ludzie i konflikty Zielińskiego

W szeregach policyjnych głośno jest o tlącym się od dawna konflikcie między komendantem głównym policji generałem Jarosławem Szymczykiem a właśnie wiceministrem Zielińskim. Nawet gdy jako wiceminister nadzorował jeszcze policję, rzadko pojawiał się u boku szefa policji. Ten zaś wielokrotnie opierał się pomysłom personalnym podsuwanym mu przez wiceministra. Jednym z najbliższych współpracowników Zielińskiego w policji jest komendant wojewódzki policji w Białymstoku generał Daniel Kołnierowicz. Jest on zarazem pierwszym w historii tej formacji generałem, który został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym.

- Teraz przyjdzie gorszy czas dla tak zwanych ludzi ministra. Do tego grona jest zaliczany również rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. A także szef najnowszej służby specjalnej, czyli Biura Nadzoru Wewnętrznego – mówią nasi rozmówcy.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwa kontrola, która jest efektem śledztwa dziennikarskiego "Superwizjera" TVN. Reporter Łukasz Frątczak ujawnił, że w jedynej szkole kształcącej oficerów policji mogło dochodzić do mobbingu, a kariera naukowa jej rektora inspektora Marka Fałdowskiego budzi poważne wątpliwości.

Konfetti i tańce

O samym Jarosławie Zielińskim bywało głośno z powodu licznych imprez o oryginalnym scenariuszu, w których brał udział. Na początku 2017 roku ujawniliśmy na tvn24.pl, że podczas obchodów Święta Niepodległości w Augustowie policjant rozrzucał konfetti z helikoptera przelatującego nad miejscem celebry. Wcześniej policjanci z oddziałów prewencji przez wiele godzin cięli nożyczkami ryzy papieru właśnie na konfetti. Oficer, który, wychylając się z śmigłowca Straży Granicznej, zrzucał konfetti, następnie awansował.

Maciej Wąsik wiceszefem MSWiA

Nominację na zastępcę szefa MSWiA otrzymał Maciej Wąsik, od wielu lat najbliższy współpracownik obecnego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Informację o tym podał na Twitterze. "Otrzymałem dziś nominację na zastępcę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadal też będę pełnił funkcję sekretarza Kolegium ds. służb specjalnych" - napisał.



