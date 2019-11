"Nie zrobił nic złego, więcej - pomógł". Kaczyński broni Piotrowicza

Stanisław Piotrowicz był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale należał do tej grupy prokuratorów i sędziów, którzy starali się maksymalnie łagodzić represje. Nie zrobił nic złego, więcej - pomógł - przekonuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Antoni Pikul, opozycjonista z czasów PRL, który został oskarżony przez Piotrowicza, mówił jednak, że nie otrzymał z jego strony żadnej pomocy.

Sejm w zeszłym tygodniu wybrał Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy troje zostali zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość.

Piotrowicz był zdegradowany "z dnia na dzień"? Dokumenty mówią co innego W uzasadnieniu... czytaj dalej » W środowym wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" prezes PiS Jarosław Kaczyński bronił wyboru Piotrowicza. Zdaniem prezesa PiS jest on atakowany, ponieważ przeprowadzał reformę sądownictwa.

"Przecież wystarczy dokładnie sprawdzić, co robił w czasie stanu wojennego, w czasach PRL-u, przeczytać akta spraw, które prowadził. Nie zrobił nic złego, więcej - pomógł, co wymagało pewnej determinacji, gotowości do rezygnacji z awansów, zgody na degradację. To wcale niemało" - mówił Kaczyński.

Zdaniem Kaczyńskiego, Piotrowicz "był w PZPR, ale należał do tej grupy prokuratorów i sędziów, którzy starali się maksymalnie łagodzić represje".

"Z tym zjawiskiem spotkałem się jako członek Komitetu Helsińskiego (podziemnego oczywiście), pisząc sprawozdania dla Helsinki Watch. Dziś wiem, że około połowy spraw było rozpatrywanych w sposób łagodniejszy, niż przewidywały to przepisy stanu wojennego. Ale wtedy oczywiście nie było żadnych statystyk" - wskazywał prezes PiS.

Mimo tego - mówił Kaczyński - "Piotrowicz prezentowany jest dziś jako 'czarny charakter'".

Poparli "z czystym sumieniem". "To końcówka, dobijanie Trybunału" Krystyna... czytaj dalej » "Natomiast w Sądzie Najwyższym można znaleźć sędziów, który byli w czasie stanu wojennego surowsi, niż wymagały tego przepisy (jako minimum), i to według naszych przeciwników jest w porządku. Powiedzmy jasno: Stanisław Piotrowicz jest zły, ponieważ nie jest po 'właściwej' stronie i - jak już mówiłem - prowadził reformę sądownictwa. Każdy rozsądny człowiek powinien to wiedzieć, bo w tym właśnie tkwią przyczyny tych wściekłych ataków. Poziom hipokryzji i kłamstwa opozycji oraz sprzyjających jej mediów jest po prostu nieprawdopodobny" - ocenił Kaczyński.

"Pan Piotrowicz nigdy mi nie pomagał"

Piotrowicz podpisał się w latach 80. między innymi pod aktem oskarżenia Antoniego Pikula, ówczesnego działacza opozycji. W grudniu 2016 roku Pikul był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

- Nie może być tak, że człowiek, który był w tamtych czasach w aparacie represji, dzisiaj ustala normy moralne i poucza wszystkich, ze mną na czele, dodatkowo jeszcze wmawiając mi i oczekując ode mnie potwierdzenia, że się dla mnie poświęcał i ratował mnie przed tym aparatem - mówił wtedy Pikul.

Podkreślał, że Piotrowicz nigdy mu nie pomagał. - Jedyną działalność, jaką wówczas wykonał, było stworzenie aktu oskarżenia. Sąd wojskowy w czasach stanu wojennego nie był sądem delikatnym. Startowało się z minimum trzyletnim wyrokiem. O taki wyrok wnioskował pan Piotrowicz - powiedział Pikul.

Karierę prokuratora Piotrowicza przeanalizował w reportażu dla programu "Czarno na białym" w TVN24 Piotr Świerczek.

