Gowin: kandydaci na sędziów TK nie byli uzgadniani z moją partią

Najpierw będziemy te trzy kandydatury oceniać w gronie Porozumienia. Bez naszych głosów zapewne nie będzie w tym Sejmie większości do ich powołania - powiedział we wtorek wicepremier, lider Porozumienia - jednego z koalicjantów PiS - Jarosław Gowin. Odniósł się do kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS ocenił, że Porozumienie ostatecznie zagłosuje za kandydurami.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek, że kandydatami tej partii do Trybunału Konstytucyjnego są: Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz oraz była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

"Będziemy rozmawiać z koleżankami i kolegami z PiS o tych kandydaturach"

Jarosław Gowin, lider Porozumienia, jednego z dwóch koalicjantów PiS, pytany we wtorek w radiowej Jedynce, co sądzi o tych kandydaturach, przyznał, że "one nie były uzgadniane z Porozumieniem".

- Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają. I będziemy rozmawiać z koleżankami i kolegami z Prawa i Sprawiedliwości o tych kandydaturach - zapowiedział wicepremier, minister nauki.



Gowin nie chciał komentować żadnej z kandydatur. - Najpierw będziemy je oceniać w gronie Porozumienia. Bez naszych głosów zapewne nie będzie w tym Sejmie większości do powołania tych trzech kandydatur. A potem będziemy rozmawiali z naszymi partnerami z Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski - zapowiedział.

Karczewski: myślę, że Porozumienie zagłosuje za kandydatami PiS

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany we wtorek w Radiu Zet, czy zgłoszone kandydatury do TK był decyzją całej Zjednoczonej Prawicy powiedział: - "dziś słuchałem wicepremiera Jarosława Gowina i nie wiedział o tych kandydaturach".

- Mamy prawo zgłoszenia. Teraz będą prowadzone być może rozmowy, będzie głosowanie. Co się wydarzy, tego nie wiem - dodał.



Na pytanie, czy może być tak, że Porozumienie nie zagłosuje za kandydaturami PiS, Karczewski odpowiedział: - "myślę, że zagłosuje".

- Dlatego, że to są bardzo dobre kandydatury, niezwykle doświadczeni prawnicy, jeżeli chodzi o ich doświadczenie prawnicze, to nie ma żadnych wątpliwości - ocenił Karczewski.

Kandydaci PiS

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Po wyborze trojga nowych sędziów w TK pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 r.) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 r.).



Piotrowicz i Pawłowicz w TK? "To ustawka dla prezydenta Dudy" Jeżeli to nie... czytaj dalej » Stanisław Piotrowicz to były prokurator z czasów PRL, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.



Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w tegorocznych wyborach parlamentarnych.



Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chojna-Duch kilkakrotnie zeznawała jako świadek przed komisją śledczą ds. VAT.