Gowin: jestem zaskoczony informacjami na temat Banasia

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Nie potraficie zabezpieczyć państwa przed sprawami, które...

22.09| Do sprawy Mariana Banasia odniosła się również Katarzyna Lubnauer z klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Sugerowała, że kandydat na stanowisko prezesa NIK-u nie powinien być wybrany "jeżeli były wątpliwości co do jego oświadczeń majątkowych" i " kiedy nie ma stuprocentowej pewności co do (jego - red.) uczciwości". - Nie potraficie zabezpieczyć państwa przed sprawami, które ocierają się o przestępstwo - zwróciła się do przedstawicieli obozu rządowego.

»