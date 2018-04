W czasie sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin zaproponował wprowadzenie do konstytucji możliwości "głosowania rodzinnego". Jak tłumaczył wicepremier, chodzi o to, "by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci". Co sądzisz o tym pomyśle? Zagłosuj w naszej sondzie.