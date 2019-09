"Mimo że już mamy narodowy kryzys zdrowia, to dopiero idą suche lata"





»

- Partia rządząca, która idzie prawdopodobnie po zwycięstwo w wyborach, praktycznie nie oferuje nic o ochronie zdrowia. Natomiast pozostałe partie niestety rzucają populistycznymi hasłami - powiedział w "Faktach po Faktach" doktor nauk medycznych Jarosław Biliński. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przekonywał, że "mimo że już mamy narodowy kryzys zdrowia, to dopiero idą suche lata". Joanna Solska z tygodnika "Polityka" oceniła, że system ochrony zdrowia jest "źle skonstruowany".

ZOBACZ CAŁY PROGRAM NA TVN24 GO

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w poniedziałek ogłosiła na konferencji prasowej start kampanii "Narodowy Kryzys Zdrowia" . Lekarze przedstawiają w spocie diagnozę: "Polska to chory kraj" i domagają się m.in. zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i określenia maksymalnego czasu oczekiwania przez pacjenta na pomoc.

Lekarze wskazali sześć obszarów, które - jak oceniają - wymagają pilnych działań. Przede wszystkim postulują podwyższenie nakładów na system ochrony zdrowia do co najmniej 6,8 proc. PKB do końca 2021 r. oraz 9 proc. PKB do końca 2030 r. Chcą także utworzenia wspólnego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej już od nadchodzącej kadencji parlamentu.

"Jesteśmy w narodowym kryzysie zdrowia"

O stanie polskiej służby zdrowia rozmawiali w "Faktach po Faktach" w TVN24 redaktor Joanna Solska z tygodnika "Polityka" oraz doktor nauk medycznych Jarosław Biliński, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i członek zarządu Porozumienia Rezydentów.

"Ludzie naprawdę umierają w kolejkach". Lekarze wypisują receptę dla tych, którzy wygrają wybory Polska to chory... czytaj dalej » - Chcemy tym sposobem dotrzeć do Polaków, bo próbowaliśmy w tej pięcioletniej walce o ochronę zdrowia, jako młodzi lekarze, już właściwie wszystkiego - mówił Biliński, odnosząc się do kampanii.

- Jesteśmy w narodowym kryzysie zdrowia i to ogłosiliśmy wczoraj na konferencji prasowej. I ruszyliśmy z kampanią "Polska to chory kraj" - wskazał. - Musimy przekonać społeczeństwo, że to my wszyscy musimy pójść do wyborów i wybrać w tych wyborach po prostu zdrowie - podkreślił.

Jego zdaniem "żaden rząd do tej pory nigdy nie był wiarygodnym partnerem do rozmowy o ochronie zdrowia". - To, co widać po hasłach wyborczych, dotyczących ochrony zdrowia dzisiaj, w tych wyborach, przeraża - dodał.

- Przeraża dlatego, że główna partia rządząca, która idzie prawdopodobnie po zwycięstwo w wyborach, praktycznie nie oferuje nic o ochronie zdrowia. Natomiast pozostałe partie niestety rzucają populistycznymi hasłami bez podawania źródeł, bez podawania konkretów - przekonywał Biliński.

- To, co nas interesuje to ponadpartyjna, ponadpolityczna zgoda i słuchanie ekspertów, którzy mieliby wytyczyć, jak powinna być reformowana ochrona zdrowia - podkreślił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Biliński: musimy pójść do wyborów i wybrać w tych wyborach po postu zdrowie

"Zapaść jest jeszcze przed nami"

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wskazywał, że od polityków wymaga tego, "żeby przynajmniej tuż po rozpoczęciu kadencji podejmować ważne decyzje" w kwestii ochrony zdrowia.



- Bez podjęcia odważnych decyzji albo podjęcie złych decyzji zawsze będzie skutkowało zapaścią w ochronie zdrowia. Ta zapaść jest jeszcze przed nami. Mimo że już mamy narodowy kryzys zdrowia, to dopiero idą suche lata, bo personelu coraz mniej - podkreślił.

"Nie widzę, żeby ktoś próbował ten system zmienić"

Prawie co trzeci lekarz w Polsce ma ponad 60 lat Prawie co trzeci... czytaj dalej » Dziennikarka Joanna Solska z tygodnika "Polityka" przekonywała, że "źle skonstruowany system (ochrony zdrowia - red.) polega na tym, że on usiłuje chorego nie dopuścić do leczenia".

- Najpierw lekarz pierwszego kontaktu odsyła najchętniej do specjalisty, bo sam nie jest w stanie zlecić mu zadań, jeśli są potrzebne te drogie, bo tego nie może, specjalisty nie ma, więc chory wcześniej czy później ląduje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i po ośmiu godzinach czekania albo schodzi z tego świata albo pobije ratownika, bo nie może się doczekać lekarza - wyliczała.

- Nie widzę, żeby ktoś próbował ten system zmienić, bo pieniądze to jest jedno, ale ten rząd nie ma pojęcia, jak ten system skonstruować - dodała. Jak wskazywała, rząd "najpierw mówił, że zlikwiduje NFZ i to się samo przez się zrobi, potem doszedł do wniosku, że nie zlikwiduje NFZ-u, dalej będzie żył z naszych składek, ale systemu nie zreformował".

Oglądaj Wideo: tvn24 Solska: źle skonstruowany system polega na tym, że usiłuje chorego nie dopuścić do leczenia