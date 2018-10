Turcja: wyjaśnimy nikczemne morderstwo dziennikarza. Kushner: USA zbierają fakty

Zięć prezydenta Donalda Trumpa i jego doradca do spraw Bliskiego Wschodu Jared Kushner powiedział w poniedziałek, że USA są na etapie "zbierania faktów" o losach dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Dodał, że poradził następcy tronu Arabii Saudyjskiej, by śledztwo było "w pełni przejrzyste". Turcja zapewniła, że doprowadzi do końca swoje dochodzenie w sprawie zabójstwa popełnionego w saudyjskim konsulacie w Stambule.

W rozmowie z telewizją CNN Jared Kushner, zapytany o to, czy uważa, że śledztwo Rijadu w sprawie śmierci krytycznego wobec władz Arabii Saudyjskiej dziennikarza będzie wiarygodne, odparł, że trwa faza "zbierania faktów" z wielu źródeł.

"Świat się przygląda"

- Gdy otrzymamy te fakty, sekretarz stanu podejmie pracę z naszym zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego, by pomóc nam określić, w co chcemy uwierzyć, co uznajemy za wiarygodne, a co jest naszym zdaniem niewiarygodne - kontynuował Kushner.

Okulary, broda, tylko buty inne. Śledczy: zabójcy dziennikarza podstawili sobowtóra Tureccy śledczy... czytaj dalej » Powiedział, że poradził saudyjskiemu następcy tronu, księciu Muhammadowi ibn Salmanowi, by śledztwo w sprawie Chaszodżdżiego było "w pełni przejrzyste".



- Świat się przygląda. To jest bardzo, bardzo poważne oskarżenie i bardzo poważna sytuacja - tak, według własnej relacji, miał zwrócić uwagę księciu. Na pytanie CNN o odpowiedź Saudyjczyka, Kushner powiedział: zobaczymy.

Znajomy następcy tronu

Amerykańska telewizja CNN podała, że ibn Salman w ostatnich dniach kontaktował się z Białym Domem i w rozmowie z Kushnerem odrzucił stawiane Rijadowi zarzuty udziału w zabójstwie krytycznego wobec władz w Rijadzie dziennikarza. Według portalu Vox zięć Trumpa miał namawiać prezydenta, by poparł stanowisko następcy tronu.



Jak podaje "Newsweek", powołując się na źródła w Białym Domu, prezydent miał być zirytowany na Kushnera i uznać, że jego znajomość z saudyjskim następcą tronu stanowi obecnie uciążliwy problem.



Amerykańskie radio publiczne NPR przypomina, że w jednym ze swych nielicznych wystąpień publicznych, podczas otwarcia ambasady USA w Jerozolimie, Kushner zaliczył księcia do "przywódców, którzy walczą o modernizację swego kraju i zagwarantowanie lepszego życia jego obywatelom".

Ankara: wyjaśnimy nikczemne morderstwo

Turcja uczyni wszystko, aby wyjaśnić "nikczemne morderstwo" saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - oświadczył w poniedziałek Ibrahim Kalin, rzecznik prezydenta Tayyipa Erdogana. Zadeklarował, że śledztwo zostanie doprowadzone do końca.

Król i książę rozmawiali z synem zamordowanego dziennikarza Król Arabii... czytaj dalej » Kalin zapewnił, że żadne aspekty dochodzenia nie zostaną ukryte. Dodał, że Turcja uważa, iż władze Arabii Saudyjskiej mają obowiązek ujawnić prawdę o zabójstwie.

Śmierć w konsulacie

2 października krytyczny wobec rządów następcy tronu saudyjskiego, księcia Muhammada ibn Salmana, dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego. Od tego czasu ślad po nim zaginął.

Początkowo saudyjskie władze utrzymywały, że dziennikarz opuścił konsulat. Dopiero ponad dwa tygodnie od zaginięcia Chaszodżdżiego, w nocy z piątku na sobotę, przyznały, że został on zabity w konsulacie w Stambule. Oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA poinformowała, że dziennikarz zginął podczas kłótni i bójki na pięści z "wieloma osobami".

W niedzielę szef MSZ Arabii Saudyjskiej Adil ad-Dżubeir oświadczył, że zabójstwo Chaszodżdżiego to był "ogromny i poważny błąd". Wskazał, że saudyjskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie zabójstwa - i zapewnił - że Rijad nie zna szczegółów zajścia w konsulacie w Stambule.