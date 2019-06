Kushner do Palestyńczyków: prezydent Trump i Ameryka nie porzucili was





Porozumienie w sprawie rozwoju ekonomicznego jest konieczne dla pokoju między Izraelem i Palestyńczykami - oświadczył we wtorek na otwarciu dwudniowej konferencji w Manamie doradca prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Izraelczycy "wysłuchają amerykańskiej propozycji w sposób uczciwy i otwarty" Premier Izraela... czytaj dalej » Na forum w stolicy Bahrajnu, którego celem jest prezentacja ekonomicznych aspektów amerykańskiego planu pokojowego, nie ma przedstawicieli Autonomii Palestyńskiej i Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). Z tego powodu Biały Dom zdecydował o niezapraszaniu na spotkanie także rządu Izraela. Wystąpienia Kushnera, prywatnie - zięcia Trumpa, wysłuchali ministrowie finansów państw arabskich, szefowie międzynarodowych instytucji finansowych, przedstawiciele światowego biznesu i inwestorzy.

"Trump i Ameryka nie porzucili was"

Kushner przekazał, że podczas spotkania w Bahrajnie nie będą omawiane polityczne aspekty planu pokojowego.



- Uzgodnienie ekonomicznej ścieżki jest koniecznym warunkiem wstępnym dla rozwiązania tego, co było nierozwiązywalną polityczną sytuacją - powiedział Kushner.

- Moje bezpośrednie przesłanie do Palestyńczyków jest takie, że pomimo tego, co mówiły wam w przeszłości osoby, które was zawiodły, prezydent Trump i Ameryka nie porzucili was - oświadczył.

- Ta konferencja jest dla was i jeśli zostanie prawidłowo przeprowadzona, doprowadzi do lepszej przyszłości dla Palestyńczyków: przyszłości godności, dobrobytu i szansy - dodał.

Tymczasem na ulicach miast Strefy Gazy trwają protesty Palestyńczyków, którzy odrzucają plan Kushnera. "Palestyna nie jest na sprzedaż!", "Od Bahrajnu do Arabii Saudyjskiej - nie kuszą nas wasze miliony!" - skandowali uczestnicy akcji.

Plan pokojowy Waszyngtonu

50 miliardów dolarów w planie pokojowym. "Palestyna nie jest na sprzedaż" Plan pokojowy USA... czytaj dalej » Biały Dom ujawnił w sobotę, że plan pokojowy USA dla Bliskiego Wschodu przewiduje inwestycje o wartości ok. 50 mld dolarów dla Palestyńczyków. Administracja Trumpa podała, że przewiduje się w nim podjęcie próby reformy palestyńskiej gospodarki i powiązania Palestyny z jej sąsiadami, by zwiększyć zakres międzynarodowych inwestycji.



Z opublikowanych na stronie Białego Domu danych wynika, że plan "Pokój dla dobrobytu" przewiduje 179 projektów infrastrukturalnych i biznesowych, wzywa do zarówno publicznych, jak i prywatnych inwestycji, a jego celem jest m.in. stworzenie co najmniej 1 mln nowych miejsc pracy dla Palestyńczyków.



Przedstawiciele Palestyńczyków już odrzucili plan. Hanan Aszrawi z Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) oświadczyła, że propozycje z bliskowschodniego planu pokojowego, nadzorowanego przez Kushnera, "to wszystko abstrakcyjne obietnice" i podkreśliła, że konflikt mogłoby zakończyć tylko rozwiązanie polityczne.