Samolot z papieżem przeleci nad Polską. Prezydent dostanie telegram

24.11 | Hołd dla dziesiątek tysięcy ofiar zrzucenia bomb atomowych na Nagasaki i Hiroszimę w 1945 r., dla chrześcijańskich męczenników i Kościoła w Japonii, który przetrwał mimo prześladowań religijnych - to wydarzenia wizyty papieża Franciszka w niedzielę.

24.11 | Całkowity zakaz broni nuklearnej - o to zaapelował w niedzielę w japońskim mieście Nagasaki papież Franciszek. Przemówienie odczytał w Parku Pokoju - epicentrum wybuchu bomby atomowej 9 sierpnia 1945 roku.

23.11 | Papież Franciszek przybył w sobotę do stolicy Japonii, Tokio. W trakcie trzydniowej wizyty Franciszek odwiedzi między innymi Nagasaki i Hiroszimę, zniszczone przez bomby atomowe w 1945 roku. - Będę modlił się za ofiary katastrofalnego bombardowania tych dwóch miast i powtórzę wasze własne prorocze apele o rozbrojenie nuklearne - powiedział papież, zwracając się do japońskich biskupów.

Papież przybył do Japonii ze stolicy Tajlandii, Bangkoku

21.11 | W pierwszym wystąpieniu w czasie wizyty w Tajlandii, papież Franciszek zaapelował do władz tego kraju o zapewnienie ochrony i godności kobietom i dzieciom - ofiarom przemocy, wyzysku i niewolnictwa. W Bangkoku odbyła się w czwartek rano miejscowego czasu oficjalna ceremonia powitania papieża, który prawie dobę wcześniej rozpoczął wizytę w Tajlandii. Miejscem uroczystości był dziedziniec siedziby rządu.

Papież Franciszek w środę przyleciał do stolicy Tajlandii. W Bangkoku rozpoczął pierwszy etap swej podróży po Azji. Na trasie papieża jest też podróż do Japonii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

20.11 | Papież Franciszek przybył w środę do stolicy Tajlandii, Bangkoku, rozpoczynając pierwszy etap swej podróży do Azji. Samolot z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów stanął przy wojskowym terminalu lotniska. Lot z Rzymu trwał prawie 12 godzin. Na trasie pielgrzymki papieża znajduje się także Japonia.

Papież Franciszek przybył do Tajlandii

25.11 | Papież Franciszek, składający wizytę w Tokio złożył w poniedziałek miejscowego czasu prywatną wizytę cesarzowi Japonii Naruhito w Pałacu Cesarskim. Wstąpił on formalnie na tron przed miesiącem.

W drodze powrotnej z Tokio do Rzymu samolot z papieżem Franciszkiem przeleci we wtorek między innymi nad terytorium Polski. Zgodnie z tradycją papież wysyła telegramy do przywódców wszystkich państw, nad którymi leci. Depeszę od Franciszka dostanie więc także prezydent Andrzej Duda.