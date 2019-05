Wracały ze spaceru do żłobka. Samochód uderzył w dzieci





»

W Japonii samochód wjechał w grupę dzieci, które z opiekunami wracały z wycieczki. Zginęło dwoje dwulatków, a kilkanaścioro dzieci zostało rannych - informują japońskie media.

Do wypadku doszło w graniczącym z Kioto mieście Otsu, w prefekturze Shiga.

Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala. Dwoje dwulatków - chłopczyk i dziewczynka - zmarło wkrótce potem. Dzieci wracały ze spaceru.

Według policji, do tragedii doszło po zderzeniu dwóch aut. Samochód 52-latki skręcał w prawo i zderzył się z pojazdem 62-latki, który jechał z przeciwnej strony. Później jedno z aut uderzyło w grupę dzieci, które czekały na przejściu na zmianę świateł.

W japońskiej telewizji pokazano zdjęcia dwóch obróconych samochodów w przeciwległych rogach skrzyżowania oraz jaskrawe plecaki porozrzucane po chodniku.



Obie kobiety kierujące samochodami, które się zderzyły, zostały zatrzymane.



Agencja Reutera wskazuje, że w ostatnim czasie w Japonii dochodziło do serii śmiertelnych wypadków samochodowych z udziałem starszych kierowców. W kwietniu kobieta i jej trzyletnia córeczka zginęły pod kołami samochodu prowadzonego przez 87-latkę. Wypadki te zrodziły pytania o to, do jakiego wieku można prowadzić pojazdy w starzejącym się japońskim społeczeństwie.

Oglądaj Wideo: Google Earth Do wypadku doszło w dzielnicy mieszkaniowej miasta Otsu, w prefekturze Shiga