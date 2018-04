Niektórzy ze starszych stażem analityków banku inwestycyjnego Moelis & Co byli zdziwieni, że ci młodsi nie chcą pracować po godzinach - pisze "Financial Times". "To co, że jest noc. Pracy jest dużo, a Was tu nie ma" - tak w mailu miał stwierdzić menedżer instytucji finansowej. W sieci zawrzało. "To dlatego ludzie nie chcą iść do bankowości" - piszą młodzi finansiści. zobacz więcej »