Video: USMC

Amerykańskie myśliwce F-35B poleciały do Japonii

11.01 | Dywizjon najnowszych amerykańskich myśliwców F-35B został wysłany do Japonii. Maszyny mają na stałe stacjonować w bazie Iwakuni. Nie będzie to jedynie krótki pobyt w celu odbycia ćwiczeń, ale stała obecność. To nie tylko sygnał pod adresem Chin i Korei Północnej, ale też zagranie marketingowe pod adresem Korei Południowej oraz Japonii.

