Wojciechowski po pierwszej rozmowie z przyszłą przewodniczącą KE





Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza Unii Europejskiej, odbył już pierwszą rozmowę z przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Według doniesień medialnych, mógłby objąć tekę komisarza do spraw rolnictwa.

- To była wstępna, zapoznawcza rozmowa - powiedział we wtorek Janusz Wojciechowski, kandydat polskiego rządu na komisarza Unii Europejskiej po spotkaniu z przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Rezygnacja Szczerskiego

Wojciechowski to były europoseł PiS, który obecnie jest audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu.



Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, który był kandydatem rządu na unijnego komisarza, w poniedziałek poinformował o swej rezygnacji, ponieważ otrzymał propozycję objęcia teki komisarza ds. rolnictwa.

PSL zapowiada poparcie

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc we wtorek w Polskim Radiu o kandydaturze Wojciechowskiego na komisarza UE, podkreślił, że PSL wzywało rząd "do walki o tekę komisarza do spraw rolnictwa".

- My go będziemy popierać. Pomimo animozji politycznych, które miedzy nami mogą być - stwierdził Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że Wojciechowski przez wiele lat należał do ZSL i PSL, był też szefem NIK i wicemarszałkiem Sejmu z nadania ludowców. - Rozumiem, że sięgają po te kadry, które PiS ma - wychowanków ze strony ludowców, a nie ze swojej strony. Szanujemy to - ocenił szef PSL.