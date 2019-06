12 lat temu prosił o eutanazję. Teraz został magistrem

"Obrona zaliczona na 5" - napisał Janusz Świtaj w mediach społecznościowych, informując, że został magistrem. Świtaj jest sparaliżowany, w 2007 roku jako pierwszy w Polsce wnioskował do sądu o eutanazję, o zaprzestanie terapii utrzymującej go przy życiu. Pomogła mu wtedy Anna Dymna, która zaprosiła go do pracy w swojej fundacji.

Janusz Świtaj rozpoczął studia na Uniwersytecie Śląskim w 2013 roku. Wybrał psychologię. Tłumaczył wtedy, że dzięki temu kierunkowi jeszcze lepiej będzie mógł pomagać podopiecznym krakowskiej fundacji "Mimo Wszystko", w której pracuje.

Zdobyciem tytułu magistra Świtaj pochwalił się w mediach społecznościowych. "Obrona zaliczona na 5" - napisał na Facebooku, gdzie umieścił swoje zdjęcie z dyplomem.





Pomogła Anna Dymna

Janusz Świtaj uległ wypadkowi motocyklowemu w 1993 roku, w wieku 18 lat. Miał zmiażdżony rdzeń kręgowy i złamane kręgi szyjne, doznał paraliżu, oddychał za pomocą respiratora. W 2007 roku jako pierwszy w Polsce złożył do sądu wniosek o zaprzestanie terapii utrzymującej go przy życiu.

- Gdybym był przytomny i wiedział i zdawał sobie sprawę, jaki mam uraz, nie pozwoliłbym się podłączyć do respiratora - mówił wtedy.

Pomogła mu Anna Dymna, która podarowała Świtajowi wózek i zaoferowała pracę w swojej fundacji "Mimo Wszystko". - Czasami, jak człowiek jest załamany i czuje się niepotrzebny, to wystarczy się do niego uśmiechnąć. Czasami wystarczy go kopnąć. A czasami wystarczy go o coś poprosić - mówiła wtedy Dymna.