Foto: tvn24 | Video: tvn24 Janusz Palikot złożył mandat poselski 11.09.2015 roku (wideo archiwalne)

Lider Twojego Ruchu, były poseł Janusz Palikot ogłosił na swoim blogu w niedzielę, że rezygnuje z polityki. Odchodzę, aby ktoś nowy odegrał właściwą rolę - napisał.

"Podjąłem tę decyzję, aby ostatecznie rozstać się z polityką" - czytamy we wpisie. "Odchodzę (chociaż boli mnie sytuacja w kraju), aby ktoś nowy odegrał właściwą rolę" - tłumaczył były poseł. Dodał, że każe mu tak postąpić "odpowiedzialność za kraj".





Palikot: debata jest nielegalnym finansowaniem komitetów PO i PiS - Debata Ewy... czytaj dalej » "Film z moją 'przepowiednią' o rządach PiS bije rekordy popularności, a jednak powinienem odejść" - wyjaśnił na blogu. Zdaniem Palikota możliwe, że decyzja o jego odejściu z polityki "najbardziej zmartwi zwolenników PiS-u, ale trudno". "Wiem, że wielu oczekuje mojego powrotu. Nieustannie o tym słyszę" - dodał.

Biznesmen i poseł PO

Janusz Marian Palikot urodził się 26 października 1964 r. w Biłgoraju. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Warszawskim.



W 1990 r. założył produkującą wina musujące firmę "Ambra". W 2001 r. założył następną spółkę - Jabłonna S.A., poprzez którą kontrolował Polmos Lublin S.A., produkujący m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. Akcje Polmosu sprzedał w 2006 r. po wprowadzeniu spółki na giełdę.



W 2005 r. wstąpił do regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej w Lublinie. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskał mandat poselski. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat po raz drugi.

2 października 2010 podczas kongresu poparcia swojej osoby zapowiedział rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, w związku z planami założenia własnej partii politycznej, oraz złożenie mandatu poselskiego 6 grudnia 2010. Z członkostwa w klubie i partii zrezygnował jednak już 6 października.

Własny ruch polityczny

Palikot: Andrzej Duda, pierwszy katolicki talib Rzeczypospolitej Zamiast trzymać... czytaj dalej » 18 października 2010 zostało zarejestrowane wspierające go Stowarzyszenie "Ruch Poparcia Palikota", a 4 dni później – partia Ruch Poparcia. W związku z możliwością wykreślenia tej ostatniej z ewidencji partii politycznych, z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego, złożył wniosek o rejestrację nowej partii Ruch Palikota, która została wpisana do ewidencji 1 czerwca 2011. 2 lipca 2011 został wybrany na przewodniczącego partii.



W 2013 roku Palikot założył wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Siwcem ruch Europa Plus, który stał się koalicją kilku lewicowych i centrowych ugrupowań politycznych. Jednak po wyborach europejskich 25 maja 2014 roku, nie osiągnąwszy progu wyborczego, Europa Plus przestała istnieć. Wcześniej, w dniach 5–6 października 2013 na nadzwyczajnym kongresie Ruch Palikota przekształcił się w ugrupowanie Twój Ruch, a Janusz Palikot został przewodniczącym nowej formacji.



W 2014 r. klub przestał istnieć po tym, jak opuściło go 12 posłów z samym Palikotem na czele. Następnie Palikot utworzył koło Ruch Palikota.



W 2015 r. był kandydatem Twojego Ruchu na prezydenta. Z powodu porażki Zjednoczonej Lewicy w wyborach do Sejmu w 2015 r. Janusz Palikot nie otrzymał mandatu poselskiego.



Palikot jest też autorem kilku książek, m.in.: "Płoną koty w Biłgoraju", "Pop-polityka", "Ja, Palikot", "Kulisy Platformy". Dwukrotnie żonaty, ma czwórkę dzieci.