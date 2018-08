Zapowiada się absolutnie niezwykłe wydarzenie. Wiem, że to będzie największy koncert telewizyjny tego typu w naszym kraju, w tym roku - podkreślał w piątek we "Wstajesz i wiesz" Olivier Janiak, współprowadzący koncerty w ramach Top Of The Top Sopot Festival. - Trzy dni pełne muzyki. Tych koncertów jest po prostu mnóstwo - dodawała Gabi Drzewiecka.

Największe hity i największe gwiazdy, czyli "Top of the Top Sopot Festiwal" "Top of the Top... czytaj dalej » - We wtorek będę miał okazję wejść na deski Opery Leśnej w towarzystwie Grażyny Torbickiej. Dla mnie to jest absolutne wyróżnienie. I chociaż w telewizji pracuję już prawie 20 lat, to na takie momenty się czeka - wyznał Janiak. Zaznaczył, że szczególność tego momentu nie wynika z wspólnego prowadzenia koncertu z Grażyną Torbicką, ale także ze względu na niezwykłość samej Opery Leśnej.

"Energia tam jest gigantyczna"

- Tam jest magia. Każdy, kto tam był, czy jako widz, czy jako prowadzący, czy jako artysta doskonale wie, że to jest niezwykłe miejsce, jedyne w swoim rodzaju. Energia tam jest gigantyczna - ocenił dziennikarz.

Dziennikarka Gabi Drzewiecka, która będzie współprowadzącą festiwalowych koncertów, zwróciła uwagę na koncerty jubileuszowe, jakie się odbędą na sopockiej scenie. - Lady Pank, Big Cyc, Blue Cafe i 40-lecie Bajmu. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że przez trzy dni mamy tylu artystów i zagranicznych, i polskich, i jubileusze - wymieniała Drzewiecka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cała rozmowa z Gabi Drzewiecką i Olivierem Janiakiem

Tłum gwiazd i największe przeboje

W dniach 14-16 sierpnia Top of The Top Sopot Festival zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki oraz szczególnych gości zza granicy. Łącznie na deskach legendarnej Opery Leśnej wystąpi 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych. Gośćmi specjalnymi będą między innymi Anastacia, James Arthur, Aloe Blacc i Welshly Arms.

Polską scenę muzyczną reprezentować będą między innymi Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Sarsa i Michał Szpak. Swoje jubileusze świętować będą zespoły: Bajm, Lady Pank, Big Cyc i Blue Cafe.

Festiwal otworzy koncert "Forever Young", na program którego składają się największe hity muzyki lat 80. i 90. Pojawią się zagraniczne gwiazdy, które wykonają swoje największe przeboje. Usłyszymy na przykład Ten Sharp w utworze "You", Londonbeat w hicie "I've Been Thinking About You", Fun Factory w "Celebration" czy Beverley Craven w niezapomnianym "Promise Me".

IRA, Wilki, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Elektryczne Gitary, Felicjan Andrzejczak i Jerzy Grunwald przypomną piosenki, które rządziły na polskich listach przebojów.

Oglądaj Wideo: tvn24 Edyta Górniak o przygotowaniach do Top of the Top Sopot Festival

Kolejny punkt wtorkowego programu to koncert #iLOVE, w którym polscy artyści zaśpiewają o miłości w różnych odcieniach muzycznych. Wystąpią: Margaret, Grzegorz Hyży, Michał Szpak i Sarsa.

Gościem specjalnym wieczoru będzie brytyjska gwiazda - James Arthur - zapamiętany przede wszystkim z brawurowej interpretacji przeboju "Impossible". Dziś artysta ma na koncie dwie płyty studyjne i 13 singli, a jego utwory w internecie notują rekordowe wyniki odsłon.

Środowy wieczór otworzy koncert #iDANCE, czyli morze tanecznych przebojów. Największe, energetyczne hity zaśpiewają między innymi Edyta Górniak, Kayah, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa, Pectus oraz Agnieszka Adamczewska.

Głosowanie SMS-owe dla widzów

Międzynarodowa odsłona wieczoru to koncert "TOP OF THE TOP", w którym zobaczymy plejadę zagranicznych gwiazd z ich najpopularniejszym utworami. Wystąpią: Alexandra Stan, Toploader, Nico Santos, Sunrise Avenue, Mihail. W czasie koncertu widzowie będą mogli wybrać swoją ulubioną piosenkę za pośrednictwem głosowania SMS-owego. Gościem specjalnym będzie Anastacia - amerykańska wokalistka mająca na swoim koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt.

Oglądaj Wideo: tvn24 Natalia Nykiel o Top of The Top Sopot Festival

Ostatni dzień imprezy to ukłon w stronę historii sopockich festiwali. Wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza zostaną przypomnienie artyści, którzy debiutowali na scenie Opery Leśnej, zdobywali na niej nagrody i których występy pozostały w pamięci widzów. W koncercie "THE BEST OF SOPOT" zabrzmią także ponadczasowe utwory największych światowych gwiazd, które gościły w Sopocie - Whitney Houston czy Eltona Johna.

W ramach tego koncertu wystąpią między innymi Edyta Górniak, Kasia Wilk, Vox, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Feel, Natalia Szroeder, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Ola Gintrowska oraz Michał Kwiatkowski.