Jak wygrać z populizmem? "Poprzez wymyślenie na nowo idei liberalnych"





Z populizmem się wygrywa poprzez odrodzenie czy wymyślenie na nowo idei liberalnych, które w dużej mierze zostały wypaczone albo zapomniane - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jego zdaniem populiści wygrywają w wyborach, bo "obywatele, którzy przez ileś dekad głosowali na liberałów - czy centroprawicowych, czy centrolewicowych - powiedzieli: dosyć, poszukamy alternatyw".

We wtorek w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Oksfordzie polsko-brytyjski politolog Jan Zielonka mówił o przyszłości Europy oraz o tym, czym jest demokracja. Zwrócił w tym kontekście uwagę na kwestię populizmu.

Zielonka: populiści wygrywają wybory, bo obywatele głosujący na liberałów powiedzieli: dość

- Demokracja to nie tylko wybory, to też podział władzy, ochrona mniejszości - z reguły gwarantowana porządkiem konstytucyjnym - ale nie można mieć też demokracji bez wyborów - mówił.

Zauważył jednocześnie, że dzisiaj wielu populistów wygrywa wybory. - Dlaczego? To jest podstawowe pytanie - wskazywał. - Oni wygrywają wybory, bo obywatele, którzy przez ileś dekad głosowali na liberałów - czy centroprawicowych, czy centrolewicowych - powiedzieli: dosyć, poszukamy alternatyw - wyjaśniał Zielonka.

Zdaniem profesora ludzie nie tylko głosują na populistów, ale w ogóle "szukają alternatyw".

"Jeżeli tego nie zrobimy, to właśnie populizm będzie tryumfował"

Profesor Zielonka przekonywał, że "z populizmem się wygrywa poprzez odrodzenie czy wymyślenie na nowo idei liberalnych, które w dużej mierze zostały wypaczone albo zapomniane". - W liberalizmie liczy się proces tak bardzo, jak produkt końcowy - zaznaczył.



- Musimy się kierować wartościami liberalnymi, ale każdy z naszych pomysłów jak zmienić Europę musimy konsultować z obywatelem - powiedział gość "Faktów po Faktach". Jego zdaniem "jeżeli tego nie zrobimy, to właśnie populizm będzie tryumfował".

- Ale żeby zrozumieć, co powinniśmy zrobić, powinniśmy też zacząć rozmawiać o tym, co zrobiliśmy źle - mówił dalej politolog. Przekonywał, że "musimy często zmieniać też elity pod względem politycznym, dlatego, że ci którzy schrzanili, nie mają wiarygodności, że oni jutro zrobią lepiej".

"Przyszłość należy do nowej generacji"

Gość "Faktów po Faktach" wyraził także pogląd, że "przyszłość należy do nowej generacji". - Mam nadzieję, że nie wszystko, co moja zrobiła, to było złe - powiedział.

Zdaniem profesora "młodzi nie chcą słyszeć naszych argumentów, że my teraz jesteśmy otwarci na młodzież i że będziemy brali młodzież pod uwagę w naszej polityce". - Oni chcą być częścią tej polityki, oni chcą o tym współdecydować - podkreślił Zielonka.