Ardanowski o taśmach: nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś nagrywa

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kaczyński: wybory parlamentarne to wybór między Polską-plus...

03.10| - To jest wybór między Polską-plus a Polską-minus. Polska-plus to jest to, co my czynimy; to Polska wielkiego programu społecznego, Polska wielkiego programu gospodarczego, Polska obrony tradycyjnych wartości i obrony polskich interesów w sferze godności, ale też w sferze bezpieczeństwa ekonomicznego, militarnego - mówił w Kaliszu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

»