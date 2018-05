Przez ponad 60 lat oddawał krew o rzadkich właściwościach. Ocalił życie milionów dzieci

81-letni Australijczyk James Harrison od ponad 60 lat oddawał krew regularnie raz w tygodniu. W Australii okrzyknięto go "człowiekiem ze złotym ramieniem", z którego popłynęły setki litrów krwi o szczególnych właściwościach, pozwalającej na produkcję szczepionek zapobiegających konfliktowi serologicznemu u noworodków. Szacuje się, że mężczyzna przyczynił się do uratowania życia nawet 2,4 miliona dzieci. Teraz oddał krew po raz ostatni.

James Harrison oddał krew w sumie 1173 razy i według szacunków Australijskiego Czerwonego Krzyża, umożliwiło to uratowanie prawie dwóch i pół miliona dzieci.

Jego krew jest unikatowa, zawiera rzadkie przeciwciała, z których wytwarzany jest antygen-D, niwelujący występowanie konfliktu serologicznego u ciężarnych kobiet.

- Wszystkie szczepionki Anti-D wyprodukowane w Australii pochodzą z krwi Jamesa. W naszym kraju 17 proc. kobiet w wieku rozrodczym jest zagrożonych konfliktem serologicznym, więc krew Jamesa ocaliła życie mnóstwa dzieci - zapewnia w rozmowie z CNN Jamma Falkemire ze Służby Krwiodawstwa Australijskiego Czerwonego Krzyża.

Antygen-D

Niezwykłe cechy krwi Harrisona odkryto w skutek jego terapii. W wieku 14 lat przeszedł poważną operację usunięcie płuca, którą przeżył dzięki dużej ilości przetoczonej krwi, otrzymanej od krwiodawców.

- Ojciec powiedział mi, że moje życie zostało uratowane przez obcych ludzi - przyznał Harrison. Krótko po tym podjął decyzję, że sam również będzie regularnie oddawał krew.

Honorowy krwiodawca

"Człowiek ze złotym ramieniem" odbył swoją ostatnią podróż do centrum krwiodawstwa 11 maja. W wieku 81 lat przekroczył limit wiekowy dozwolony dla dawców w Australii. Lekarze doradzili też, by przerwał oddawanie krwi, aby chronić swoje zdrowie.

"Zmienił świat na lepsze"

Australijski Czerwony Krzyż postanowił uczcić "emeryturę" Harrisona publikując specjalny post na Facebooku, zachęcający osoby, którym pomógł, do składania mu podziękowań.

"Dziękuję James, moje dzieci i ja jesteśmy na tym świecie dzięki tobie!", "Jesteś wspaniałym człowiekiem, który zmienił świat na lepsze" - pisali internauci.

Za swoje zasługi James Harrison otrzymał w w 1999 roku Order Australii - najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane za wkład w rozwój kraju.

