Faworyt wyborów prezydenckich w Brazylii ugodzony nożem

- Jesteśmy gotowi, by powitać was jako trzydziestego członka NATO - powiedział w czwartek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, który odwiedził tego dnia Skopje. 30 września w Macedonii odbędzie się referendum w sprawie przyszłej nazwy kraju. Bez tej zmiany wejście Macedonii do organizacji nie będzie możliwe, bo od dekad z tego właśnie powodu blokuje je Grecja. zobacz więcej »