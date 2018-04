Foto: tvn24 Video: tvn24

Zuber o minusach programu 500 plus

21.03 | - Nam się ten program może podobać lub nie, z całą pewnością ma wiele pozytywnych skutków na czele ze zmniejszeniem liczby dzieci żyjących w ubóstwie, ale nie ma co ukrywać, że także są z nim związane minusy - mówi w TVN24 Marek Zuber. Jego zdaniem, "to kwestia do przemyśleń w jaki sposób zmodyfikować program żeby tego typu rzeczy nie było". - Można też mówić, ale te mamy są w domu w związku z tym opiekują się dziećmi, to prawda tylko one przestaną się tymi dziećmi opiekować i co wtedy - pyta ekonomista

