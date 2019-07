Sasin obiecuje: ustawa o jawności majątku rodzin polityków w Sejmie przed wyborami





- Obiecaliśmy, że taki projekt ustawy będzie i on jest przygotowywany - zapewnił w środowej rozmowie z dziennikarzami wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany o przepisy dotyczące ujawnienia majątków najbliższej rodziny polityków. Dodał, że projekt takiej ustawy zostanie złożony "jeszcze przed wyborami, w tej kadencji" Sejmu.

Pod koniec maja prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział gotowość do uchwalenia w krótkim czasie ustawy, na podstawie której ujawnione byłyby majątki współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci. Nowe prawo zakładałoby też ujawnienie źródeł majątku.

Sasin: projekt ustawy złożony przed wyborami

Wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin pytany w środę wieczorem przez dziennikarzy, dlaczego na obecnym posiedzeniu Sejmu nie pracuje się nad tym projektem, odparł, że "obiecaliśmy (PiS - red.), że taki projekt ustawy będzie i on jest przygotowywany, i będzie".

Jak wskazywał, "to będzie projekt rządowy i rząd go przyjmie, a wtedy skierujemy go do Sejmu". - Jeszcze przed wyborami, w tej kadencji zostanie taki projekt złożony i - jestem przekonany - przyjęty przez parlament - dodał.

Sprawa majątku Morawieckich

Sprawa jawności majątków małżonków polityków pojawiła się po tym, gdy "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 miliony złotych, a obecnie zaś jest warta około 70 milionów złotych. Morawiecki w ramach rozdzielności majątkowej przepisał nieruchomość na żonę.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że tekst "GW" narusza dobra osobiste premiera Morawieckiego oraz jego żony i że podjęli oni decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową z żądaniem sprostowania zawartych w nim - ich zdaniem - kłamstw i manipulacji.