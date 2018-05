Majchrowski chce być prezydentem Krakowa po raz piąty. Zmierzy się z Wassermann





Foto: PAP/Jacek Bednarczyk | Video: TVN24 Kraków Jacek Majchrowski ogłosił swoją kandydaturę

Rządzący Krakowem od 2002 r. Jacek Majchrowski ogłosił w czwartek, że kiedy zarządzone zostaną tegoroczne wybory samorządowe, zgłosi swoją kandydaturę na prezydenta tego miasta.

- W momencie kiedy pan premier ogłosi decyzję o dacie wyborów i rozpoczęciu kampanii wyborczej zgłoszę swoją kandydaturę - powiedział Majchrowski na czwartkowej konferencji prasowej. Swą decyzję uzasadniał m.in. tym, że nie chciałby, aby to co do tej pory zrobił dla Krakowa wraz z mieszkańcami tego miasta, zostało zmarnowane.

Do startu w wyborach namawiali Majchrowskiego m.in. politycy PSL, a gotowe były poprzeć go PO i SLD.

Majchrowski kontra Wassermann

Jacek Majchrowski jest prezydentem Krakowa czwartą kadencję. Cztery lata temu w drugiej turze zdobył 58,77 proc. głosów i pokonał kandydata PiS Marka Lasotę, którego poparło 41,23 proc. wyborców.

W tegorocznych wyborach samorządowych kandydatką Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa będzie Małgorzata Wassermann. Wśród ogłoszonych już kandydatów są także Grzegorz Filipek (Nowoczesna) i Konrad Berkowicz (partia Wolność). Startu w wyborach nie zadeklarował jeszcze Łukasz Gibała - lider Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa, który cztery lata temu w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie osiągnął trzeci wynik – zdobywając 11,16 proc. głosów. Decyzję ma ogłosić w czerwcu.