Jacek Jaśkowiak poinformował, że zgłosił swoją kandydaturę w prawyborach prezydenckich Koalicji Obywatelskiej. "Polska potrzebuje silnej prezydentury, która zatrzyma łamanie praworządności, wydobędzie kraj z chaosu, partyjniactwa i przywróci wszystkim obywatelom poczucie wspólnoty" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Poznania.

Chcę podjąć się tego wyzwania. Dlatego zgłosiłem swoją kandydaturę w prawyborach Koalicji Obywatelskiej" - dodał Jaśkowiak we wpisie na Facebooku.

"Polacy nie chcą semi-Dudy, tylko chcą anty-Dudy"

- Powody, dla których ja się zgłosiłem, są takie same, (jak te - red.) dla których Donald Tusk się tego nie podjął. Wsłuchałem się w jego przemówienie, w którym mówił, że w tych wyborach powinna być osoba, która de facto nie jest obciążona ośmioma latami rządów Platformy i tymi elementami, które się z tym wiążą. (...) Mam akurat ten komfort, że jestem członkiem Platformy od krótszego czasu, że to, co robiłem w Poznaniu nie było dokładanie tym samym, co charakteryzowało te osiem lat rządów Platformy - tłumaczył w rozmowie telefonicznej dla "Faktów" TVN.

- Otrzymałem badania, które jasno pokazywały preferencje Polaków (...) z nich i z rozmów, które przeprowadziłem w ostatnim czasie wynika jednoznacznie, że Polacy nie chcą semi-Dudy, tylko chcą anty-Dudy - dodał.

- To nie było namawiane ze strony Grzegorza (Schetyny - red.). Osób, które mnie do tego namawiały było sporo i to były osoby spoza Platformy - powiedział, komentując decyzję o starcie w prawyborach.

Druga kandydatura w prawyborach

O tym, że w tej formacji wpłynęła druga kandydatura poinformował kilka godzin wcześniej w środę szef partyjnej komisji wyborczej Rafał Grupiński. Lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że "jeśli druga kandydatura została zgłoszona poprawnie i spełnia wymogi, będą prawybory prezydenckie". Zaznaczył, że wniosek przyszedł w kopercie i - ponieważ przebywa w Zagrzebiu - nie wie, kto jest tym kandydatem.

Jedyna do wtorku kandydatka w prawyborach PO-KO Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła z kolei, że jeśli ktoś "poważnie" je traktuje, powinien to ogłosić, a nie składać zgłoszenie w kopercie.

Warunkiem zgłoszenia było zebranie podpisów 30 członków Rady Krajowej PO.

Prawybory

Decyzję o rozpisaniu prawyborów, które wyłonią kandydata Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, podjął 8 listopada zarząd Platformy Obywatelskiej.

Kandydat PO na ten urząd zostanie wskazany w trybie wyboru członków konwencji krajowej partii. Odbędzie się ona 14 grudnia. Następnie kandydaturę będą jeszcze zatwierdzać inne ugrupowania wchodzące w skład Koalicji Obywatelskiej.