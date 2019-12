"Trudniej jest wygrać prawybory niż potem z Andrzejem Dudą"

Nie będę przekonywał, że idę po pewne zwycięstwo - podkreślał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak startujący w prezydenckich prawyborach w PO. - Mam świadomość, że jest mi trudniej wygrać prawybory, niż potem wygrać z Andrzejem Dudą - dodał. Zaznaczył, że gdy w 2015 roku Andrzej Duda startował w wyborach prezydenckich, "to miał jeszcze mniejszą rozpoznawalność".

W sobotę w ramach prawyborów odbyła się debata w Platformie Obywatelskiej, w której naprzeciw siebie stanęli Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak. Według komentatorów debata nie pokazała zbyt dużych różnic między kandydatami. Wiele głosów nie dało po niej Jaśkowiakowi szans na wygranie z Kidawą-Błońską i uzyskanie oficjalnej partyjnej nominacji w wyborach prezydenckich.

"To istotne, kto ma jaki potencjał wzrostu"

"Niech wygra ten, kto ma większe szanse wygrać z Andrzejem Dudą" Kandyduję, bo... czytaj dalej » Pretendujący do najwyższego urzędu w państwie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w "Rozmowie Piaseckiego" we wtorek przyznał, że "to bardzo pasjonujące, kiedy na finiszu można jeszcze docisnąć".

Na sugestię, że rozpoznają go w większości mieszkańcy Wielkopolski, odpowiedział, że "gdy prezydent Duda startował [w 2015 roku - przyp. red.], to miał jeszcze mniejszą rozpoznawalność". - To istotne, kto ma jaki potencjał wzrostu - przekonywał. - Nie będę przekonywał, że idę po pewne zwycięstwo - zaznaczył.

- Mam świadomość, że jest mi trudniej wygrać prawybory, niż potem wygrać z Andrzejem Dudą - mówił.

Jaśkowiak przyznał, że jest zwolennikiem bardziej dynamicznych debat. - Dostosowuję się do reguł, które są narzucane - powiedział. Przyznał, że woli sytuację, kiedy można sobie zadawać pytania, zaznaczył jednak, że "będąc w jednej formacji, kandydaci nie mogą aż tak bardzo różnić".

Dopytywany, czy to przewodniczący Platformy Obywatelskiej zachęcił go do startu w prawyborach, Jaśkowiak odpowiedział, że nie jest kandydatem Grzegorza Schetyny.

Decyzja o tym, kto z PO wystartuje w majowych wyborach prezydenckich, ma zapaść 14 grudnia.

"Platforma nie powinna iść w kierunku licytacji na świadczenia socjalne"

Jaśkowiak pytany o przedłużenie propozycji rządowych, odparł, że "Platforma nie powinna iść w kierunku licytacji na świadczenia socjalne". - A dzisiaj idzie - wskazał.

- Jestem zwolennikiem mówienia prawdy. To samo należy mówić w Świebodzinie i w Warszawie, a są politycy, którzy uważają, że należy mówić w taki sposób, aby nie urazić kogokolwiek - powiedział gość "Rozmowy Piaseckiego".

Mówiąc o rządowym programie 500 plus, Jaśkowiak ocenił, że jest "bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o rodziny ubogie". - Natomiast u rodzin bogatych nie powinno mieć to miejsca - zaznaczył. Prezydent Poznania powiedział, że "według danych nie ma na razie wzrostu urodzeń dzieci", a to - jak dodał - jeden z interesów programu 500 plus.