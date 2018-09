Czaputowicz o wyroku TSUE: myślę, że się zastosujemy





Trzeba będzie znaleźć kompromis – powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz pytany, czy polski rząd zastosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef polskiej dyplomacji od niedzieli przebywa z wizytą w USA, gdzie bierze udział w 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkał się tam m.in. z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

Źródło: Twitter / @MSZ_RP Czaputowicz spotkał się z Timmermansem w Nowym Jorku Komisja Europejska podjęła w poniedziałek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. KE występuje o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym. Chce również, by TSUE wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą (tzw. środki tymczasowe), aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone.

Pytany, czy polski rząd zastosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Czaputowicz odpowiedział, że "myśli, że się zastosujemy". - Natomiast to nie będzie jakieś jednoznaczne działanie możliwe do podjęcia - oświadczył minister. - Trzeba będzie znaleźć kompromis, bo jest to sprawa dosyć skomplikowana związana z tym, że proces reformy sądownictwa postępuje, z czego się cieszymy - odpowiedział Czaputowicz, dodając, że należy czekać na sugestie Trybunału, by implementować wyrok.

Czaputowicz: Ważne, żeby deeskalować napięcia

Szef MSZ wypowiedział się także na temat swojego spotkania z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem. - Wymieniliśmy opinie na temat, jaki jest stan relacji, jeśli chodzi o artykuł 7 między Komisją Europejską a Polską – powiedział Czaputowicz. - Zgodziliśmy się, że należy poczekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dodał.

- Frans Timmermans zapewnił mnie, że jest gotowy do rozmów, jeżeli to orzeczenie będzie. Chciałbym, żeby ten dialog był utrzymany – zazna