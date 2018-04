Izu Ugonoh: Hasło wracaj do Afryki? Słyszałem. Odpowiadałem: mieszkam dwa bloki stąd





»

Izu Ugonoh: Hasło wracaj do Afryki? Słyszałem. Odpowiadałem:... Foto: TVN24 Video: tvn24 Izu Ugonoh: Hasło wracaj do Afryki? Słyszałem. Odpowiadałem:... 16.04 | Moje doświadczenia budziły we mnie pewnego rodzaju sprzeciw i gniew, bo jako dziecko nie potrafiłem zrozumieć takiego podejścia. Nie potrafiłem zrozumieć ludzkiej niechęci do mojej osoby, która była spowodowana tylko i wyłącznie innym kolorem skóry - mówił w "Faktach po Faktach" polski pięściarz wagi ciężkiej Izu Ugonoh. Sportowiec urodził się w Gdańsku. zobacz więcej wideo »

Ugonoh: nie każdemu uczestnikowi marszu mógłbym podpasować Foto: TVN24 Video: tvn24 Ugonoh: nie każdemu uczestnikowi marszu mógłbym podpasować 16.04 | Bokser odniósł się do marszu narodowców, który przeszedł w 11 listopada zeszłego roku przez Warszawę. Pojawiły się tam m.in. hasła "Europa będzie biała albo bezludna", "czysta krew, czysty umysł". Izu Ugonoh przyznał, że nie wie, jak podejść do tej sprawy. Powiedział, że na tym marszu było wielu jego kolegów i znajomych. - Nie chciałbym tych wszystkich ludzi, którzy tam byli wrzucać do jednego worka - dodał. Powiedział, że z drugiej strony, ma świadomość, że nie każdej osobie uczestniczącej w tym marszu "mógłby podpasować", gdyby tam był. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN24 | Video: tvn24 Izu Ugonoh w "Faktach po Faktach"

Moje doświadczenia budziły we mnie pewnego rodzaju sprzeciw i gniew, bo jako dziecko nie potrafiłem zrozumieć takiego podejścia. Nie potrafiłem zrozumieć ludzkiej niechęci do mojej osoby, która była spowodowana tylko i wyłącznie innym kolorem skóry - mówił w "Faktach po Faktach" polski pięściarz wagi ciężkiej Izu Ugonoh. Sportowiec urodził się w Szczecinie.

ONR świętował w Sali BHP i maszerował ulicami miasta. "Gdańsk i gdańszczanie zostali obrażeni" Ubrani na czarno,... czytaj dalej » Bokser pytany, czy czarnoskóry Polak może spokojnie żyć w Polsce, powiedział: - To pytanie, na które ciężko odpowiedzieć jednoznacznie. Ale mogę powiedzieć, że żyję spokojnie, dobrze. Jestem zadowolony ze swojego życia, ale nie zawsze tak było.

Jego zdaniem, "Polska przeszła ogromną transformację, jeśli chodzi o tolerancję i otwartość na ludzi innej narodowości, o innym kolorze skóry".

Powiedział, że już nie spotyka się z niechęcią. - Dużo czasu spędzam na sali treningowej, gdzie wszyscy mnie znają, mam dużo przyjaciół i zawsze byłem popularnym chłopakiem. Ta moja popularność również dzięki sportowi wzrasta, co sprawia, że czuję się mile widziany praktycznie wszędzie, gdzie się pojawiam - mówił Ugonoh.

Zaznaczył jednak, że jest zbyt "ostrożny, aby powiedzieć, że wszędzie jest bezpiecznie".

"To budziło we mnie pewnego rodzaju sprzeciw i gniew"

Odniósł się do swojej wypowiedzi w wywiadzie dla portalu sportowefakty.wp.pl. "(...) Gdybym miał panu powiedzieć szczerze, co najbardziej pamiętam z dzieciństwa, to zaciśnięte pięści w kieszeniach" - mówił.

Politycy komentują marsz ONR. "Przypomnę tym młodym ludziom, że Polski nie trzeba zdobywać" Członkowie ONR... czytaj dalej » Ugonoh pytany w "Faktach po Faktach" czy, dlatego, że czarnoskóry Polak musiał umieć się bić, odpowiedział: - Tak. Była to chyba najbardziej potrzebna umiejętność, jaką chciałem mieć jako dziecko.

- Z czasem, jak dorastałem, po prostu ją zdobywałem w ramach moich doświadczeń. Często się biłem, myślę, że już od czasów przedszkola - przyznał.

Dopytywany, dlaczego musiał umieć się bić odparł: - Po prostu byłem inny.

- Wszędzie, gdzie wychodziłem, to wszyscy raczej mieli biały kolor skóry. Jak wracałem do domu, to wszystko było ok, bo moja mama i tata byli ciemni tak jak ja, również moje siostry. Ale jak wychodziłem na zewnątrz, to było pewnego rodzaju zagrożenie, zderzenie jednak z krajem, który nie do końca mógł zaakceptować to, że człowiek o czarnym kolorze skóry jest osobą, która się urodziła w tym kraju i w zasadzie znikąd nie przyjechała - wspominał.

Dodał, że pierwszym hasłem, jakie usłyszał, mogło być "wracaj do Afryki". - A ja na to odpowiadałem, słuchaj mieszkam dwa bloki stąd. Ja mogę co najwyżej wrócić tam - powiedział bokser.

- Takie były moje doświadczenia i to budziło we mnie pewnego rodzaju sprzeciw i gniew, bo jako dziecko nie potrafiłem zrozumieć takiego podejścia. Nie potrafiłem zrozumieć ludzkiej niechęci do mojej osoby, która była spowodowana tylko i wyłącznie innym kolorem skóry - przyznał.

"Moim bohaterem jest mama"

Ugonoh przyznał, że jego życiowym bohaterem jest mama, która urodziła się w Nigerii.

Jak opowiadał, przyjechała do Polski jako młoda kobieta, studiowała prawo w Gdańsku. - Do dzisiaj w zasadzie nie jestem w stanie ogarnąć tego, że przyjechała z Nigerii, nauczyła się języka polskiego, który - jak wszyscy wiemy - nie jest łatwym językiem i studiowała prawo, mając dwójkę dzieci. Dodatkowo jeszcze otrzymywała stypendium za swoje wyniki i dzięki temu byliśmy w stanie się normalnie funkcjonować - podkreślił.

Dodał, że jego mama wychowała piątkę dzieci, co było ogromnym wyzwaniem.

Ugonoh: nie każdemu uczestnikowi marszu mógłbym podpasować

Bokser odniósł się do marszu narodowców, który przeszedł w 11 listopada zeszłego roku przez Warszawę. Pojawiły się tam m.in. hasła "Europa będzie biała albo bezludna", "czysta krew, czysty umysł”.

Izu Ugonoh przyznał, że nie wie, jak podejść do tej sprawy. Powiedział, że na tym marszu było wielu jego kolegów i znajomych.

- Nie chciałbym tych wszystkich ludzi, którzy tam byli wrzucać do jednego worka - dodał.

Powiedział, że z drugiej strony, ma świadomość, że nie każdej osobie uczestniczącej w tym marszu "mógłby podpasować", gdyby tam był. - Moje argumenty mogłyby ich nie przekonać do moich racji - dodał.

Podkreślił, że nauczył się tego, że nie każdy musi to zrozumieć. - Nauczyłem się merytorycznie tłumaczyć niektóre rzeczy, ale też potrafię walczyć, bo całe życie musiałem walczyć o swoje - powiedział.

"Hasło 'Polska dla Polaków' nie jest skierowane do mnie"

W sobotę ulicami Gdańska przeszedł marsz ONR. Jego członkowie świętowali 84. rocznicę powstania ruchu w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Później przeszli ulicami Gdańska, krzycząc "śmierć wrogom ojczyzny" i z symbolem falangi na sztandarach. Organizacja na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych napisała w związku z sobotnimi uroczystościami: "Byliśmy, jesteśmy i będziemy. W tym roku świętujemy #Gdańsk". "Solidarna i Wielka Polska dla Polaków – to nasz cel" – podano.

W wydanym w niedzielę oświadczeniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, odnosząc się do marszu napisał, że "wczoraj Gdańsk i gdańszczanie zostali obrażeni. Obrażeni przez ludzi, którzy ideały wolności i solidarności postanowili wykorzystać w sposób wyjątkowo obrzydliwy".

Ugonoh, który wychował się w Gdańsku, na pytanie, czy również czuje się obrażony, odpowiedział: - Hasło "Polska dla Polaków" nie jest skierowane do mnie, bo ja się uważam za Polaka.

Zaznaczył jednak, że "takie hasła są i zawsze będą", a on nie jest w stanie tego zmienić.