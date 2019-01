Słońce, śnieg i narty. Nadlatuje pocisk, reaguje Żelazna Kopuła

Oficer aresztowany za szpiegostwo na rzecz Rosji. Ambasador tłumaczy się w Moskwie Emerytowany... czytaj dalej » Na opublikowanym przez izraelskie siły zbrojne nagraniu widać zjeżdżających po ośnieżonym stoku narciarzy i snowboardzistów. W pewnym momencie słychać huk wystrzelonej rakiety, a w dole, nieopodal stoku, spomiędzy wzgórz wzbija się smuga dymu.

Pocisk z olbrzymią prędkością przelatuje następnie nad głowami osób poruszających się po stoku. Jak poinformowała izraelska armia, nagranie to przedstawia odpalenie izraelskiej rakiety przechwytującej systemu Żelazna Kopuła, która zestrzeliła nadlatujący wrogi pocisk.

"Oto, co się stało: w niedzielę, irańskie oddziały al-Kuds działające w Syrii wystrzeliły rakietę typu ziemia-ziemia z Syrii w kierunku izraelskich Wzgórz Golan. System Obrony Powietrznej Żelazna Kopuła przechwycił rakietę", napisała izraelska armia, publikując jednocześnie nagranie.

This is what’s been happening:

On Sunday, Iranian Quds Forces operating in Syria launched a surface-to-surface rocket from Syria aimed at Israel’s Golan Heights. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/P7yvkpR6An