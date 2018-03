Foto: TVN24 BiS Video: Jakub Loska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

06.03.2018 | Florencja: imigranci protestowali przeciwko...

Dziesiątki imigrantów z Afryki przeszło ulicami Florencji w ramach protestu przeciwko rasizmowi. To reakcja na zabójstwo jednego z nich. Pochodzący z Afryki uliczny sprzedawca toreb, został sześciokrotnie postrzelony przez Włocha. Sprawca został aresztowany. Imigranci boją się jednak o swoje bezpieczeństwo. Protest we Florencji nie należał do spokojnych. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»