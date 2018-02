Zatrzymano dwóch byłych współpracowników Netanjahu





»

Benjamin Netanjahu jest podejrzewany o korupcję Foto: kremlin.ru / CC BY 3.0 Wikipedia Video: Reuters TV Benjamin Netanjahu jest podejrzewany o korupcję 13.02 | Po dwuletnim dochodzeniu izraelska policja zarekomendowała we wtorek prokuratorowi generalnemu postawienie zarzutów korupcji premierowi Benjaminowi Netanjahu w związku z dwiema sprawami - podaje agencja Reutera, powołując się na izraelskie media. Szef rządu nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. zobacz więcej wideo »

Benjaminowi Netanjahu grozi postawienie zarzutów Foto: kremlin.ru / CC BY 3.0 Wikipedia Video: Reuters TV Benjaminowi Netanjahu grozi postawienie zarzutów 14.02 | Premier Benjamin Netanjahu oświadczył w środę, że koalicja rządząca Izraelem jest stabilna i nie są planowane przedterminowe wybory. We wtorek policja zarekomendowała prokuratorowi generalnemu, by postawił szefowi rządu zarzuty korupcji. zobacz więcej wideo »

Foto: kremlin.ru / CC BY 3.0 Wikipedia | Video: Reuters TV 13 lutego izraelska policja zarekomendowała postawienie zarzutów korupcji premierowi Netanjahu

Dwóch byłych współpracowników premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz właściciela największej izraelskiej grupy telekomunikacyjnej zatrzymano w ramach kolejnego śledztwa w sprawie korupcji w otoczeniu szefa rządu - poinformowała izraelska policja.

AFP zaznacza, że sprawa ta jest odrębna od pozostałych dochodzeń, w wyniku których w ubiegłym tygodniu policja zarekomendowała prokuraturze, by Netanjahu formalnie postawić w stan oskarżenia za korupcję, oszustwa i nadużycie zaufania.

"Zaczekajcie z imprezami". Netanjahu przesłuchany Premier Izraela... czytaj dalej » Nazwisko premiera - zauważa AFP - nie zostało oficjalnie podane przy okazji zatrzymań jego współpracowników, jednak według izraelskich mediów szef rządu i jego żona Sara prawdopodobnie zostaną przesłuchani w związku z tą nową sprawą.



Media informują, że chodzi o przysługi, które wyświadczano szefostwu firmy telekomunikacyjnej Bezeq w zamian za przychylne informowanie o działaniach Netanjahu przez znany izraelski portal informacyjny Walla, należący do grupy Bezeq.



W związku ze sprawą policja w niedzielę zatrzymała w sumie siedem osób. Areszt dla pięciu został przedłużony do czwartku, a dla dwóch - do środy. Wśród zatrzymanych jest były rzecznik premiera Nir Hefec oraz współpracownik Netanjahu z ministerstwa łączności Szlomo Filber. Do lutego 2017 roku premier pełnił jednocześnie funkcję szefa tego resortu.

Naciski na dziennikarzy

Według agencji AP obaj podejrzani w zamian za odpowiednie przedstawianie w mediach premiera mieli forsować przepisy, z których grupa Bezeq mogła czerpać zyski liczone w milionach dolarów. Zatrzymano też członków kierownictwa grupy, jej większościowego akcjonariusza Szaula Elowicza oraz jego żonę i syna.



Byli dziennikarze portalu Walla donosili, że wywierano na nich naciski, by nie pisali negatywnie o Netanjahu. Sam premier odrzuca oskarżenia i ocenia, że jest to kolejna odsłona polowania na czarownice, prowadzonego przez nieprzychylne media.