Izrael zamyka przejście graniczne ze Strefą Gazy. Jedyne dostępne dla zwykłych ludzi





Izrael zamknął w niedzielę przejście graniczne ze Strefą Gazy w Erezie, jedyne dostępne dla zwykłych ludzi. Przyczyna to odbywające się wzdłuż granicy palestyńskie manifestacje - podaje agencja AFP, powołując się na źródła we władzach Izraela.

Na razie nie wiadomo, na jak długo zamknięto przejście leżące na północy palestyńskiej enklawy. Jak poinformowano, ma być otwierane "w przypadkach humanitarnych oraz dla chorych".

Władze Autonomii Palestyńskiej potwierdziły te doniesienia, dodając, że przejściem tym mieszkańcy Gazy mogą do palestyńskiej enklawy wracać.

Źródło: Google Maps Erez leży przy granicy ze Strefą Gazy

"Wielki Marsz Powrotu"

Cotygodniowe protesty w Strefie Gazy trwają od marca. Przez Palestyńczyków nazwane zostały "Wielkim Marszem Powrotu", co nawiązuje do żądania Palestyńczyków umożliwienia im powrotu do ich domów znajdujących się na terytorium Izraela, które opuścili lub z których zostali wysiedleni w 1948 roku.

W protestach zginęło już blisko 170 Palestyńczyków, zastrzelonych przez izraelskie siły bezpieczeństwa.

Otwarte przejścia

W ubiegłym tygodniu izraelskie władze otworzyły z kolei przejście graniczne ze Strefą Gazy w Kerem Szalom, na południu palestyńskiej enklawy, przez które odbywa się wymiana handlowa. Było ono częściowo zamknięte od ponad miesiąca.

Jednocześnie graniczący z Gazą od południa Egipt zadecydował, że ze względu na muzułmańskie Święto Ofiarowania przejście graniczne z Gazą w Rafah będzie dzisiaj otwarte. Punkt ten przez większość czasu jest zamknięty.