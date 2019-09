"Być albo nie być" dla Netanjahu. Izraelczycy poszli do urn

Foto: ABIR SULTAN / PAP/EPA Video: Fakty TVN

Gest Trumpa wobec Netanjahu. Napięta sytuacja po słowach o...

Prezydent Donald Trump rozmawiał z premierem Izraela o możliwym traktacie o wzajemnej obronie obu krajów. To kolejny gest jego poparcia dla Benjamina Netanjahu przed wtorkowymi wyborami parlamentarnymi w Izraelu. Sytuacja jest napięta. Premier, by zdobyć poparcie ortodoksów, obiecał aneksję Doliny Jordanu, co oburzyło Palestyńczyków.

