Żona premiera Izraela stanęła przed sądem

Video: Maciej Mazur / Fakty TVN

03.02.2015 | Premier Netanjahu jak niańka, czyli komu...

„Bibi sitter” zamiast „baby sitter”, czyli kampania z dużym humorem. Izrael podbija telewizyjna reklamówka, w której wezwaną do domu opiekunką dla dziecka okazuje się izraelski premier. Rodzice po otwarciu drzwi stoją jak zamurowani, a Benjamin Netanjahu, zwany w ojczyźnie „bibi”, przewrotnie pyta, czy na pewno wolą, żeby ich dzieckiem opiekował się jego wyborczy rywal. Całość, z ironią i humorem, nie przypomina starć wagi ciężkiej, do których wybrańcy narodu przyzwyczaili nas na co dzień.

