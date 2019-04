Benjamin Netanjahu zaprzysiężony na premiera. Wkrótce czeka go seria przesłuchań

Drugi półfinał, mecz środowy na Camp Nou, zapowiada się szlagierowo. Barcelona sprawdzi Liverpool, który rozgrywa najlepszy sezon od lat. Katalończycy wydają się faworytami, ale The Reds zapowiadają, że nie jadą do Hiszpanii jak na ścięcie. - Jesteśmy gotowi, my również tworzymy dobry zespół - ostrzega obrońca Virgil van Dijk, dla którego będzie to okazja do wymazania z pamięci koszmarów po poprzedniej wizycie w Barcelonie. zobacz więcej »