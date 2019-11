"Z zadowoleniem przyjmuję zgodę premiera na przeprowadzenie wyborów kierownictwa partii"

Partia Likud, na której czele stoi Benjamin Netanjahu, premier Izraela, przeprowadzi wybory nowego szefa - przekazał jeden z deputowanych Gideon Saar, który rzucił wyzwanie Netanjahu. Według izraelskich mediów wybory w prawicowym Likudzie odbędą się za sześć tygodni.

Gideon Saar poinformował o wyborach nowego szefa w partii Likud w niedzielę. Zrobił to w sytuacji, gdy narosła presja na premiera Benjamina Netanjahu, weterana izraelskiej polityki, aby odszedł z piastowanej funkcji po postawieniu go w czwartek w stan oskarżenia w sprawach dotyczących korupcji, nadużycia zaufania i defraudacji. Premier Izraela Benjamin Netanjahu formalnie oskarżony o korupcję Prokurator... czytaj dalej »

Wybory za sześć tygodni

Izraelskie media podały, że wybory w Likudzie odbędą się za sześć tygodni. Rzecznik partii nie był osiągalny, aby potwierdzić tę informację - przekazała agencja Reutera.

Saar, który rzucił wyzwanie Netanjahu, napisał na Twitterze, że "z zadowoleniem przyjmuje zgodę premiera na przeprowadzenie wyborów kierownictwa partii".

Prokurator generalny Izraela Awichaj Mandelblit postawił Netanjahu w stan oskarżenia w momencie politycznego chaosu w Izraelu po tym, gdy ani Netanjahu, ani jego głównemu rywalowi politycznemu, przywódcy centrolewicowego sojuszu Niebiesko-Białych, Benny'emu Gantzowi nie udało się ani po kwietniowych ani po wrześniowych przedterminowych wyborach parlamentarnych sformować rządu.

Netanjahu utrzymuje, że jest niewinny, i zaprzecza wszystkim zarzutom. Zapowiedział, że pozostanie na stanowisku i będzie się bronił. Zgodnie z prawem nie musi składać dymisji z funkcji premiera w związku z oskarżeniem, nawet podczas apelacji, ale będzie musiał ustąpić, jeśli zostanie skazany. Grozi mu do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję, i do trzech lat za defraudacje i nadużycie zaufania. Netanjahu pierwszym urzędującym premierem Izraela z zarzutem korupcji Prokurator... czytaj dalej »

Nowy kandydat na premiera

W czwartek prezydent Izraela Reuwen Riwlin polecił parlamentowi wskazanie kandydata na premiera. Kneset ma 21 dni na wyciągnięcie kraju z politycznego impasu i znalezienie kandydata na szefa rządu. Przed upływem tego terminu przewodniczący parlamentu Juli Edelstein ma przedstawić prezydentowi dokument z nazwiskiem przyszłego premiera, podpisany przez co najmniej 61 posłów (większość kwalifikowana w 120-miejscowym Knesecie), którzy zobowiążą się do popierania działalności nowego gabinetu.

Jeśli to się nie uda, w Izraelu odbędą się trzecie w tym roku wybory parlamentarne. Z sondaży wynika jednak, że kolejne głosowanie skończyłoby się takim samym wynikiem, jak ostatnie wybory z września, co doprowadziłoby zapewne do kolejnych wielu miesięcy koalicyjnych negocjacji.

- Jest tylko jeden sposób, w jaki możemy uratować kraj, wyciągnąć go z kryzysu i zapewnić ciągłość rządów Likudu - nastąpi to wtedy, gdy zorganizujemy dziś wcześniejsze wybory (na szefa partii) w ciągu tych 21 dni - powiedział Saar izraelskiej telewizji Kanał 12. Mniej antagonistyczną propozycję - jak pisze Reuters - przedstawił inny deputowany Likudu, Nir Barkat, który wezwał do mianowania zastępcy Netanjahu, który zająłby jego miejsce, gdyby ten został zmuszony do odejścia.

Saar deklarował wcześniej, że rozważy kandydowanie na szefa Likudu.