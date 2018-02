Video: TVN24 BiS

Ofiary broni chemicznej w Syrii. "Rosjanie próbują odciągnąć...

5.04 | Zawsze są kontrowersje kto tak naprawdę użył broni chemicznej. Natomiast tutaj jest to mniej trudne do ustalenia, bo zostało użyte lotnictwo syryjskie - skomentował wtorkowy atak z użyciem broni chemicznej w Syrii dr Andrzej Marcin Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. - Do takich ataków dochodzi stale przez ostatnie trzy lata. Nie słyszymy o nich, bo są na tyle małe, że nie przyciągają uwagi - dodał w TVN24 BiS Michał Kurpiński, wiceprezes Fundacji Wolna Syria.

