Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu ostrzegł w czwartek przed możliwością "czystek etnicznych", których na żyjących w Syrii Kurdach mogą dokonać Turcy. Siły zbrojne Ankary rozpoczęły atak na północno-wschodnią Syrię w środę, po wycofaniu wojsk amerykańskich z tego obszaru.

"Izrael stanowczo potępia turecką inwazję na kurdyjskie obszary w Syrii i ostrzega przed czystkami etnicznymi Kurdów przez Turcję i jej pośredników" - napisał Benjamin Netanjahu na Twitterze.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 10 października 2019

"Izrael jest przygotowany do zwiększenia pomocy humanitarnej dla dzielnych Kurdów" - dodał szef izraelskiego rządu.

Ofensywa Ankary

Siły zbrojne Turcji rozpoczęły atak na północno-wschodnią Syrię w środę, po wycofaniu wojsk amerykańskich z tego obszaru, co utorowało drogę do tureckiego uderzenia na syryjskie siły kurdyjskie o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), sprzymierzone z USA.

Turcja zamierza utworzyć wzdłuż swojej granicy z Syrią "strefę bezpieczeństwa", wolną od kurdyjskiej milicji. Ofensywa została powszechnie potępiona na świecie.

W czwartek turecka agencja Anatolia podała, że wspierani przez Ankarę syryjscy rebelianci usunęli kurdyjskich bojowników z dwóch wsi na północy Syrii.

Syryjscy Kurdowie ostrzegli, że z powodu ofensywy może dojść do ucieczki dżihadystów z tamtejszych więzień.

Kreml apeluje o dialog

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział w czwartek, że Moskwa będzie nalegać na dialog między Turcją i Syrią, jak również wspierać kontakty między Syrią i ugrupowaniami kurdyjskimi, które - jak zaznaczył - "odrzucają ekstremizm i metody terrorystyczne".

- Będziemy dążyć do konieczności nawiązania dialogu pomiędzy Turcją i Syrią. Mamy podstawy, by sądzić, że leży to w interesie obu stron. Jednocześnie będziemy porozumiewać się w kwestii nawiązania mimo wszystko kontaktów pomiędzy Damaszkiem i organizacjami kurdyjskimi, które odrzucają ekstremizm i terrorystyczne metody działalności - powiedział minister.

Ławrow zapewnił, że władze Syrii i przedstawiciele organizacji kurdyjskich sygnalizowali władzom Rosji, iż są zainteresowani tym, by Moskwa "wykorzystała swoje dobre stosunki ze wszystkimi stronami".

