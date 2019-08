"To był prawdziwy Jarosław Kaczyński"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kaczyński o marszach równości: trzeba ograniczyć to w ten...

12.08 | - Gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne (...) to trzeba inaczej, spokojnie ograniczyć to. W ten sposób, żeby to nie niszczyło polskiej kultury, nie niszczyło polskiego Kościoła. I o to będziemy walczyć - w taki sposób prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odpowiedział na pytanie, "co zamierza zrobić z tymi z tak zwanymi marszami równości".

