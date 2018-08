"Skandal niemal zmiażdżył tutejszy Kościół". Irlandia czeka na przybycie Franciszka





Franciszek w sobotę uda się do Dublina na IX Światowe Spotkanie Rodzin. Na miejscu zmierzy się ze skandalem pedofilskim w Kościele. W związku z przyjazdem papieża, na głównym urzędzie pocztowym w Dublinie pokazano projekcję przedstawiającą ofiary przestępstw na tle seksualnym. Rzecznik Stolicy Apostolskiej potwierdził, że podczas swojej dwudniowej pielgrzymki papież spotka się z ofiarami księży pedofilów i pomodli się w ich intencji.

To pierwsza od prawie 40 lat wizyta papieża w Irlandii. Na lotnisku w irlandzkiej stolicy Franciszek spodziewany jest około godziny 10.30.

Pielgrzymi przybyli na Światowe Spotkanie Rodzin z entuzjazmem i z nadzieją czekają w Dublinie na papieża. W Irlandczykach pielgrzymka wywołuje duże zaciekawienie, a niektórzy uważają, że jest aktem odwagi, biorąc pod uwagę kryzys Kościoła w tym kraju.

Papież przybędzie do stolicy Irlandii w sobotę przed południem na półtorej doby. W sobotni wieczór weźmie udział w święcie rodzin na stadionie Croke Park, a w niedzielę odprawi mszę dla 500 tysięcy osób, a także odwiedzi sanktuarium maryjne w Knock.

"Niesłychanie trudne zadanie" papieża

Ulice Dublina wypełniły się już grupami pielgrzymów, którzy przyjechali na IX zlot rodzin z całego świata. Organizatorzy informują, że przybyło około 37 tysięcy osób.

Dublin przed wizytą papieża. Wierni czekają, będą protesty Domy udekorowane... czytaj dalej » Maria i Antonio z południa Włoch pracują i mieszkają od kilku lat w Londynie. Przylecieli do Dublina na kilka dni, aby spędzić je z rodzinami z całego świata.

- Niezwykle ujął nas klimat w czasie kongresu rodzin. Rozmawialiśmy z ludźmi niemal ze wszystkich kontynentów. Niektórzy z nich, przede wszystkim ci z uboższych krajów, włożyli ogromny wysiłek w to, by przyjechać na to spotkanie. Rozmowy z nimi uważamy za najcenniejsze - powiedzieli po wyjściu z Royal Dublin Society, gdzie odbywały się imprezy Kongresu Duszpasterskiego.

- [Papież - red.] tutaj będzie miał niesłychanie trudne zadanie, wymagające odwagi, której mu zresztą nie brakuje, bo - co trzeba przyznać z bólem - w obiegowym myśleniu połączenie słów: Kościół i Irlandia przywołuje tylko jedno skojarzenie: skandal - podkreśliła młoda Włoszka.

- Franciszek jest papieżem, który potrafi otrzeć łzy, pocieszyć, dotknąć ran, podać rękę i podnieść na duchu i myślę, że taką postawę przyjmie też tutaj, bo na pewno zmierzy się z dramatem pedofilii, który - jak słyszymy - niemal zmiażdżył tutejszy Kościół, podnoszący się teraz po tym wszystkim - zauważył jej mąż.

"Nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie". List papieża w sprawie pedofilii "Cierpienie ofiar... czytaj dalej » Hiszpańska rodzina z trojgiem dorosłych dzieci podkreśliła, że z wielką niecierpliwością czeka na papieża i jego słowa.



- 81-letni Franciszek musi znaleźć sposób, by dotrzeć do młodych ludzi, rówieśników naszych synów i córki, bo widzimy w ich otoczeniu ogromny dystans do koncepcji życia rodzinnego, nie mówiąc już o małżeństwie na całe życie. Czasem wręcz mam wrażenie, że oni tych pojęć w ogóle nie znają, że są im obce - powiedziała rozmówczyni z Madrytu.



Agnieszka z Polski, mieszkająca od dawna w Dublinie mówi, że jest bardzo szczęśliwa, bo nie tylko idzie z polską wspólnotą z parafii na niedzielną papieską mszę w Phoenix Park, ale dostała także kartę wstępu na stadion Croke Park, gdzie odbędzie się Festiwal Rodzin z udziałem Franciszka.

Papież "jest gotów się z tym zmierzyć"

Również Irlandczycy przejęci są pierwszą od prawie 40 lat wizytą papieża. Irlandzkie media zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie przyjazdem papieża.



- Byłem młodym chłopakiem, kiedy przyjechał papież z Polski, to był rok 1979, raptem cztery dekady, a wydaje się, że minął wiek - powiedział starszy Irlandczyk obserwując policyjne przygotowania na trasie przejazdu Franciszka nad rzeką Liffey.

Jak wspomniał, panował wtedy wręcz nastrój "triumfalizmu". - Tamta wizyta Jana Pawła II pokazała wielkość naszego Kościoła w tym najlepszym tego słowa znaczeniu - dodał.

Uczyli dzieci, że "molestowanie jest nawet święte". 300 księży pedofilów, raport z USA Sąd Najwyższy w... czytaj dalej » - Teraz jest inaczej. W ostatnich latach, poznając kolejne raporty o tym, jak wiele zła wydarzyło się w naszych diecezjach, wylaliśmy morze łez. Nie mam siły już o tym czytać, a teraz, przed wizytą papieża znów radio, telewizja przypomina nam, co odkryto - zaznaczył.



Irlandzki student Sean przyznaje: - Jestem od zawsze bardzo daleko od Kościoła, nie interesuje mnie życie religijne, ale bardzo chętnie będę przyglądał się Franciszkowi, niech mi wolno powiedzieć po prostu: on robi wrażenie niesamowicie miłego, dobrego i pogodnego człowieka.

- Odnoszę wrażenie, że sens tej pielgrzymki został sprowadzony w prasie do tego, które ulice będą zamknięte i gdzie nie będzie można dostać się w ten weekend w mieście. Byłem skonsternowany, gdy przeczytałem na jednym z portali rady, gdzie uciec z Dublina przed papieżem"- mówił bankowiec Adam.



- Nigdzie nie zamierzam uciec i chciałbym usłyszeć więcej o tym, że papież przyjeżdża do nas dowodząc swej odwagi po kilku raportach opisujących szczegółowo zepsucie wśród części duchowieństwa, to bardzo ważny gest. Najwyraźniej jest gotów się z tym zmierzyć - dodał.

Spotkanie z ofiarami kościelnych pedofilów

Papież w Dublinie na pewno usłyszy głosy ofiar księży pedofilów. W stolicy Irlandii planowana jest kilkutysięczna demonstracja.

Dziesięć lat temu rządowa komisja do spraw przemocy opublikowała raport, z którego wynika, że molestowanie seksualne i gwałty były powszechne w kościelnych instytucjach dla chłopców, a przedstawiciele Kościoła zachęcali do karania poprzez bicie, a także wielokrotnie chronili pedofilów przed aresztowaniami. Zdaniem ofiar do dziś ich Kościół nie przeprosił i nie ukarał winnych.

Warszawski ksiądz w gronie kapelanów honorowych papieża

Papież Franciszek do grona swoich kapelanów honorowych włączył w sobotę ks. Bartłomieja Kapałkę, organizatora i pierwszego proboszcza podwarszawskiej parafii Rybie. Jak poinformowało biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej, dokument wręczył mu kard. Kazimierz Nycz podczas odpustu parafialnego św. Bartłomieja w Rybiu.

Specjalne ornaty dla papieża. Padają oskarżenia o "celowe upokorzenie Polaków" Nowe szaty... czytaj dalej » Jak podało biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej, ks. prałat Bartłomiej Kapałka jest organizatorem parafii oraz budowniczym kościoła w Rybiu. Tworzył tę parafię od podstaw - najpierw jako wikariusz parafii w Raszynie, potem, od 1988 roku, jako proboszcz powstałej już wtedy parafii. Konsekracja kościoła w Rybiu odbyła się 17 października 2004 roku.



Kard. Nycz podkreślił, że ks. Bartłomiej Kapałka jest nie tylko budowniczym kościoła i organizatorem parafii w sensie instytucjonalnym, ale "stworzył przede wszystkim wspaniałą wspólnotę wiernych".

- Atmosfera panująca w tej parafii jest godna podziwu. Ksiądz prałat Kapałka absolutnie zasługuje na godność kapelana honorowego Ojca Świętego - zaznaczył metropolita warszawski.



Tytuł kapelana honorowego Ojca Świętego (potocznie w Polsce nazywany prałaturą papieską) to jedyna obecnie istniejąca kapłańska godność honorowa nadawana przez papieża. Tytuł kapelana honorowego papież przyznaje kapłanom, którzy ukończyli 65. rok życia, za szczególne duszpasterskie zasługi.