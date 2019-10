"Morderca turystów" tajemnice zabrał do grobu

Zmarły w niedzielę Ivan Milat był jednym z najbardziej znanych seryjnych morderców w historii Australii. Zabił co najmniej siedem osób, ale są podejrzenia, że popełnił więcej morderstw.

Między 1989 a 1992 rokiem Ivan Milat porwał i zamordował co najmniej siedem osób w wieku od 19 do 22 lat - trójkę Niemców, dwóch Brytyjczyków i dwóch Australijczyków. Znaleziono ciało trzeciej kobiety. Seryjne zabójstwo, które wstrząsnęło Cyprem To... czytaj dalej »

Strzelał i ranił nożem

Zabierał autostopowiczów na długim odcinku drogi między Sydney i Melbourne - niektórych parami, innych pojedynczo. Każdego zawoził do lasu Belanglo w Nowej Południowej Walii.



W raportach z sekcji zwłok ofiar były informacje zarówno o ranach zadanych nożem, jak i bronią palną oraz dowody sugerujące, że turyści nie umierali od razu od zadanych im licznych obrażeń.



Po morderstwach Milat zakopywał swoje ofiary w płytkich grobach, układając je twarzami w do ziemi, z dłońmi na plecach.

Źródło: Megan Lewis/Reuters/Forum Milat zmarł na raka

Kłopoty z prawem

Także niektórzy z braci Milata (miał 14 rodzeństwa) mieli problemy z prawem. Policja odwiedzała ich rodzinną farmę więcej niż jeden raz.



W 1971 roku dwie autostopowiczki zeznały przeciw Milatowi w sprawie gwałtu i grożenia nożem, ale został wtedy uniewinniony. Wyrok dla seryjnego mordercy-ogrodnika. Pytania o działania policji Kanadyjski... czytaj dalej »

Kluczowy świadek

Przez lata Milatowi udawało się uniknąć aresztowania. Wszystko zmienił turysta z Wielkiej Brytanii, Paul Onions.



Milat zatrzymał się, żeby zabrać Onionsa, który szukał podwózki autostopem w 1990 roku. Brytyjczyk zauważył w samochodzie linę oraz broń. Wtedy postanowił uciec - Milat gonił go pieszo wzdłuż autostrady Hume, strzelając w jego kierunku. Onionsowi udało się ustrzec przed kulami i zatrzymać innego kierowcę, który zawiózł go na najbliższy posterunek policji w małej miejscowości Bowral.



Policja wręczyła mu pieniądze na powrót do Sydney, a złożony przez niego raport leżał w szufladzie na komisariacie przez lata. Dopiero kilka lat później Onions, przebywając już w Wielkiej Brytanii, usłyszał w telewizji o ludzkich szczątkach znalezionych w lesie Belanglo. Zadzwonił do australijskiej policji federalnej, przypominając im o swoim oświadczeniu z 1990 roku. Odpowiedzieli natychmiast, organizując mu lot z powrotem do Australii, gdzie już toczyło się dochodzenie. Egzekucja "Kuby Rozpruwacza" z Baiyin. 14 lat gwałcił i mordował kobiety Ponad trzy dekady... czytaj dalej »

Nie przyznał się do zbrodni

Proces Milata trwał cztery miesiące. Pogrążyły go między innymi rzeczy osobiste ofiar, które przetrzymywał jako swoje trofea oraz posiadana przez niego broń.

W sądzie obrońcy Ivana próbowali przerzucić winę na jego brata Richarda.



Milat nie przyznał się do zbrodni. Skazano go na siedem wyroków dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Milat, który raz próbował uciec z więzienia, pozostawał za kratami, dopóki nie zmarł na raka przełyku i żołądka.



Istnieją podejrzenia, że Milat był odpowiedzialny również za kilka innych morderstw, których mu nie udowodniono.

Źródło: Google Maps Las Belanglo w Australii